Luego de que la semana pasada organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, gremiales y políticas alertaran sobre una "estrategia de impunidad" de parte del imputado José Luis Troncoso, en la causa Guerrieri IV; ayer el tribunal de juicio decidió suspender el proceso respecto de él por entender que no tiene capacidad para estar en juicio. La decisión fue tomada tras la presentación de informes de pericias realizadas al acusado, de 69 años, que padece Parkinson, por lo que su defensa pidió el apartamiento "por incapacidad" para la comprensión de lo que ocurra en debate. La resolución -que será objeto de recurso de casación- afectaría la continuidad de 54 casos -que ya fueron parte de otros tramos de la megacausa- de los 116 que son parte del debate.

Después de que la semana pasada comenzara el juicio contra 17 imputados, entre integrantes de la patota de inteligencia del Batallón 121 del Ejército y expolicías federales, por delitos de lesa humanidad cometidos contra más de un centenar de víctimas, durante la última dictadura militar en Rosario y la zona, ayer se terminó con la lectura de la requisitoria y se resolvió el planteo de la defensa de Troncoso, que generó malestar.

Troncoso está acusado como expersonal civil de Inteligencia del Ejército. En ese contexto, se le endilgan delitos de lesa humanidad cometidos contra 54 víctimas. "Esos hechos ya fueron investigados en Guerrieri I, II y III, casos por los cuales no pudo ser juzgado ya que se encontraba prófugo al momento de la realización de dichos juicios", plantearon desde los organismos, la semana pasada.

Antes del inicio del debate, la semana pasada, el fiscal Adolfo Villatte dijo que la imputación a Troncoso es por esos 54 casos vinculados al circuito de la Quinta de Funes y escuela Magnasco. "Lo significativo que es que un juicio que está compuesto por 116 casos podría reducirse a solo los 62 casos nuevos", planteó.

Ante el pedido de la defensa, el martes pasado se realizó una pericia para determinar si el mal de Parkinson lo afecta en la parte cognitiva. Al analizarla, el tribunal de juicio planteó que "las circunstancias apuntadas, y más allá de la negativa sostenida por la acción pública y las querellas, muestran que las condiciones mentales del imputado Troncoso no resultan adecuadas para enfrentar un juicio de las características del que se encuentra en curso. Una decisión contraria dificultaría no sólo el necesario conocimiento que debe tener el imputado de los fundamentos de su acusación sino también su efectiva posibilidad de ejercer su defensa", dice la resolución. El informe plantea que "si bien en relación a las facultades mentales, no se detectan alteraciones morbosas, sí se ha verificado un déficit leve de las mismas".

El fiscal auxiliar en el debate, Juan Murray, indicó que recurrirán a Casación. Según señaló, la decisión del tribunal significa "la suspensión del proceso en relación a Troncoso. También dispuso que cada 3 meses se haga una nueva pericia para ver si está en condiciones". La fiscalía "había impugnado el informe de los peritos oficiales que no son del cuerpo médico forense sino del gabinete de la Cámara, una médica legista y una perito psicóloga, porque ellas mismas habían dicho en su momento que el gabinete no tenían profesionales en la experticia para un diagnóstico como el que había que hacerle a Troncoso". En tanto, los peritos de parte de la fiscalía dictaminaron que "tiene un entendimiento de los sucesos, solo que hay que recepcionar y manifestar más lentamente con respecto a él".

Desde APDH cuestionaron que la decisión no tuvo en cuenta las pericias realizadas por las partes, sino que se basó "solo en los informes de delegados técnicos del tribunal y de la defensa, omitiendo cualquier análisis de los informes de los peritos de la fiscalía y de la querella de APDH", indicaron, sobre lo también llevarán como recurso a Casación. En su pericia de parte entienden que el acusado "se encuentra en condiciones de comprender lo que se le enrostra". Entre otras cosas dice que el imputado "se encontraba vigil, globalmente orientado, sin alteraciones de memoria o atención".

Desde Hijos Rosario, la abogada Natalia Moyano, lamentó la resolución y planteó que este tipo de cuestiones "contribuye a la impunidad biológica". Además, señaló que también es probable que apelen la resolución.