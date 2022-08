La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, confirmó que "se está analizando la posibilidad de una convergencia para cargos locales con Avanza Libertad" de cara a las elecciones 2023. En un acto en Bahía Blanca, Bullrich señaló que negocian alianzas con el sello de Javier Milei para disputar las intendencias en las que "dividir por ahí no es bueno".

La ex ministra de Seguridad de la gestión macrista y de Trabajo durante la Alianza no descartó unificar listas con el partido de ultraderecha a nivel municipal ni "a nivel provincial" y al señalar que el objetivo sería no "dividir" el voto, volvió a confirmar las afinidades entre el PRO y las posiciones del sello liderado por Milei.

En Bahía Blanca, acompañada por el exadministrador general de Vialidad Nacional Javier Iguacel, y el intendente local, Héctor Gay, la presidente del PRO continuó abonando a una alianza entre los partidos de derecha que crece entre halagos desde la buena elección de Milei en Ciudad de Buenos Aires el año pasado.

En una reciente entrevista, Milei aseguró su posición a favor de sumar a Bullrich a una coalición opositora y hasta hipotetizó sobre un posible cargo para la exministra: "Si quisiera venir a mi espacio, está bien recibida. Hasta podría ser jefa de Gabinete. Es la única que no me mintió en toda la política". En ese misma entrevista, que ofreció al canal La Nación +, el líder de Libertad Avanza dijo que Macri podría tener "un puesto honorífico que represente a los argentinos" en un posible gobierno de su partido.



Por su parte, el ministro de Gobierno de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y ex intendente de Vicente López, Jorge Macri, señaló que coincide con Milei en algunos valores como "el respeto a la propiedad privada, que en con el kirchnerismo está en duda por varias razones", y se diferención de las propuestas hechas por el hombre de Avanza Libertad como la venta de órganos y de niños.