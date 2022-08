Siete partidos sin ganar y con rendimientos muy lejos de los esperados empujan a Javier Sanguinetti a probar algo distinto en Newell’s. La hora de romper con lo establecido tiene su día señalado para el sábado. Es que ante River, en el Monumental, el entrenador leproso considera variantes en el mediocampo y en el ataque, con la apuesta mayor en la presencia de Djorkaeff Reasco por primera vez como titular en la ofensiva leprosa.

El entrenador de Newell’s define mañana la alineación que visitará a River el sábado a las 20.30. Pero hay decisiones que ya están tomadas, como meter mano en el mediocampo y el ataque. El principal problema de Newell’s es la falta de generación de juego y de jugadas de gol. Juan Garro sufrió un esguince de tobillo ante Colón y no jugará el fin de semana. Tampoco podrá hacerlo Juan Manuel García, ausente esta semana por lesión muscular. Y como Genaro Rossi no conformó con su actuación al pasado domingo al reemplazar a Garro, para Sanguinetti llegó el momento de probar por primera vez con Reasco como titular en la ofensiva. El delantero ecuatoriano hará fútbol mañana en el once titular y solo un mal ensayo lo sacará del once titular que visitará al millonario. Hasta aquí Reasco a tenido muy pocas oportunidades y en general en minutos finales de los partidos a pesar de que el club le compró su pase a Liga de Quito.



En el mediocampo está en duda la permanencia de Julián Fernández como así también la vuelta de Pablo Pérez. El volante central no se destaca en la marca como lo hizo en otro momento y es probable que le tenga que dejar su lugar a Marcos Portillo. La vuelta de Pérez, en cambio, está sujeta a su evolución física debido a que se rehabilita de un esguince de rodilla. Será exigido mañana en la práctica de fútbol para confirmar su vuelta por Guillermo Balzi o Leonel Vangioni, según el esquema de juego que proponga el técnico.

Newell’s acumula cuatro empates y tres derrotas y la próxima semana afrontará una agenda de tres encuentros en siete días, dado que luego del juego con River recibirá a Lanús el miércoles 17 a las 16.30 y visitará a Huracán el sábado 20 a las 20.30.