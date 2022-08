Durante la última sesión de la Cámara de Diputados de Catamarca se aprobó sobre la marcha un proyecto de repudio por los dichos “misóginos, machistas y de violencia política contra la mujer” ejercida por el diputado opositor Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño), contra la diputada oficialista Verónica Mercado. La declaración fue aprobada solamente por 21 diputados de los 41, debido a que la oposición abandonó el recinto con el objetivo de no dar quórum.

“Me siento orgulloso de ser atacado por la diputada Verónica Mercado que pertenece a uno de los clanes nepóticos que existen en esta provincia y que si no hubiera sido por Armando "Bombón" Mercado, que se fue a vivir a la Patagonia y que se casó con la hermana de Néstor Kirchner, no sé si hubiera podido llegar a la banca. Yo estoy en esta banca por esfuerzo propio y por trabajo de pueblo, por representación, no uso la figura de Eva Perón”, lanzó Ávila contra la legisladora generando murmullo y abucheo en el recinto.

Mercado había pedido que se trate una cuestión de privilegio contra Ávila por “acusaciones falsas contra el cuerpo de Diputados”, a raíz de sus declaraciones en cuanto a un proyecto que pretendió tratar sobre tablas la sesión anterior en donde pedía la reglamentación de la Ley de Promoción de Áreas de Fronteras. “El diputado Ávila se ocupó de reproducir una visión ficticia de lo que sucedió”, señaló la legisladora.

La respuesta de Ávila no fue dirigida a refutar los argumentos de Mercado, sino que se ocupó de opinar sobre ella como legisladora y mujer.

Fue el diputado Juan Denett, el primero en responderle: “Lo que acaba de decir el diputado Hugo Ávila es violencia política y simbólica contra la mujer y me solidarizo con la compañera. Porque si está sentada en esa banca es por el voto del pueblo, porque es una dirigente política, que fue diputada provincial y nacional y usted no va a venir a invisibilizarla bajo ningún punto de vista”.

Posteriormente, la diputada Adriana Díaz, acompañó los dichos de Denett y dijo: “Quiero solicitar al cuerpo que se realice, en esta vez y en este caso, un repudio a los dichos vertidos referidos a una colega integrante de nuestro bloque. Hace varias sesiones atrás hice referencia a circunstancias que sucedieron en este recinto en donde acordamos lo que significa el micromachismo machismo en política y el efecto que eso causa en las posibilidades de tener un trato igualitario de las mujeres en la política. No es posible que a esta altura naturalicemos que se nos diga, plantee o sugiera que una mujer está en un cargo de representación pública por ser mujer de, hija de, parienta de… o que vaya a saber cómo llegó. De ninguna manera se puede tolerar, eso queda clarísimo cuando se expresa de esa manera. Por eso yo requiero que hagamos una declaración al respecto”.

Diputada Verónica Mercado (derecha) y el diputado Hugo Ávila (hablando por micrófono).

La diputada María Argerich, elaboró el proyecto de declaración de repudio y solicitó apartamiento del reglamento de la Cámara para poder aprobarlo durante la sesión. El texto, consistente en dos artículos quedó redactado de la siguiente manera: “Declarar el más enérgico repudio a las declaraciones realizadas por el diputado Hugo Ávila, a las actitudes misóginas, machistas, y de violencia política en que ha incurrido en contra de la diputada Verónica Mercado”, además recomienda la capacitación urgente en perspectiva de género para el legislador.



Al notar que el proyecto se trataría en ese momento, los diputados opositores, incluyendo a Ávila, se apresuraron a salir del recinto con el objetivo de no votar o impedir el quórum. Sin embargo los presentes, alcanzaron a conformar el número necesario para votar.



Ésta “huída” de los legisladores del recinto también fue repudiada por los diputados que quedaron quienes hicieron hincapié en que las legisladoras opositoras no se solidarizaron y que tampoco lo hizo Alfredo Marchioli, quien ejerce la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y Género de la Cámara.

También se expresaron en sus redes la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Guerrero, y la intendenta de Fiambalá, Roxana Paulón: "Una vez más el ahora diputado Hugo Ávila incurre en prácticas que deben terminarse inmediatamente en la política. No podemos permitir más ataques personales hacia las mujeres. Si lo que molesta es que nos expresemos en la política, no lo vamos a dejar pasar. Su intento por empañar todo lo que se está haciendo a nivel provincial por el interior de Catamarca no pasa desapercibido para nadie. Todo mi apoyo a la diputada Verónica Mercado, una gran compañera y legisladora".

Por su parte, Guerrero posteó: "Rechazamos enérgicamente las manifestaciones misóginas, machistas y de violencia política y simbólica efectuadas por el Diputado Hugo Ávila en contra de la Diputada Verónica Mercado, y expresamos nuestra más profunda solidaridad con la compañera, arteramente descalificada y agraviada en su condicion de Mujer Política".

Mercado fue quien cerró la sesión. Agradeció los mensajes privados de solidaridad con ella que le fueron llegando y sobre todo quiso poner en valor “el contundente apoyo” del cuerpo de legisladores. En sus redes, se explayó y dijo: “Las situaciones incomodas de la política nunca me han hecho dar un paso al costado, por el contrario, impulsan a seguir trabajando. Soy una mujer que trabaja orgullosamente en política. Lo que duele, molesta, causa pena, es que en pleno 2022 tengamos que seguir en una etapa que creíamos superada. Hay manifestaciones que dejan al descubierto cuanto les falta a algunas personas seguir aprendiendo para comprender la naturaleza de la lucha que las mujeres llevamos adelante desde hace décadas”.