El actor escocés Ewan McGregor volvió a ser noticia luego de que se viralizaran imágenes de cuando visitó la provincia argentina de La Rioja con su moto y almorzó con una familia de la ciudad de Chilecito que, en un principio, no lo reconoció.

A través de Twitter y TikTok, varios usuarios recordaron el video que forma parte de una docuserie que el intérprete filmó en 2019. En el recorte se observa como la reconocida estrella de éxitos como "Trainspotting"; "Moulin Rouge"; y la precuela de Star-Wars, "Obi-Wan Kenobi", se dirige hacia una tienda de electrónica y audio para recargar la batería de su moto Harley-Davidson con la que se dispuso recorrer el continente americano, acompañado de su amigo, el presentador británico Charley Boorman.

En el fragmento, McGregor y Boorman conocen a una familia riojana que no comprende inglés. "Lo grandioso de esta situación es que llegamos aquí, pensamos que sería como una tienda de estéreos, como esos lugares donde instalan estéreos en autos, y pensamos que tendrían energía, así que entramos. Y resulta que es solo su cochera, y la casa (de la familia) está atrás", explica el actor.

Y continúa: "No es una tienda, pero nos dejaron conectarnos a la electricidad. Nos dieron de almorzar, fue muy gracioso y ellos no nos reconocen. Somos totalmente extraños, y ahora usamos su electricidad y comemos su comida".

Posteriormente, se ve como los documentalistas almuerzan con la familia argentina y como uno de los integrantes de la familia argentina parece reconocer a McGregor.

"Sospecha de mi identidad, pero no confía en sus instintos. Usa tus sentidos, usa tu fuerza", bromea el ganador del Globo de Oro y el EMMY.

Finalmente, el anfitrión se da cuenta con quién está almorzando: lo identifica por su protagónico en la película "La Isla", estrenada en 2005.

Finalmente, Boorman reflexiona sobre el hilarante encuentro y sostiene que "siempre recordará a la gente".

"La gente es increíble, asombrosa. Amigable, atenta, de puertas abiertas, Nunca nadie nos dijo 'no'. Es un grandioso lugar en el mundo. Me da pena irme", cerró.

Entre otras provincias, el actor también pasó por San Juan. Su presencia en Jáchal fue una verdadera revolución: miles de personas salieron a conocerlo y sacarse fotos con él.

"Travesía en Moto", la docuserie que trajo a Ewan McGregor a la Argentina

El paso de Ewan McGregor y Charley Boorman por Argentina forma parte de la docuserie "Travesía en Moto: de Sur a Norte" (Long Way Up, en inglés), que fue filmada durante 100 días en 2019 y estrenada en la plataforma de streaming Apple TV+ el 18 de septiembre de 2020.

En esta producción, ambos se propusieron viajar en motos Harley-Davidson Live Wire, las primeras motocicletas eléctricas de la marca, desde la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, hasta Los Ángeles, California, en los Estados Unidos.

Asimismo, "Travesía en Moto", se trata de la continuación de las series "Long Way Round" de 2004, donde McGregor y Boorman viajaron desde Londres, Reino Unido, hacia la ciudad de Nueva York; y de "Long Way Down" de 2007, cuando viajaron desde la ciudad de John o' Groats, Escocia, a través de 18 países de Europa y África, para llegar a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica.

