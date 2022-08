El proyecto para crear un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) avanza en Diputados. El proyecto busca financiar el préstamo de 44 mil millones de dólares tomado por el Gobierno de Mauricio Macri con dinero fugado al exterior, y ya cuenta con media sanción en el Senado.

“La iniciativa cuenta con un dictamen, pero no con el número necesario de votos para llevarlo al recinto. Anteayer hicimos una presentación diputados y senadores juntos. No recuerdo, desde que asumí mi banca, haber hecho una actividad junto con los senadores. Fue muy interesante el intercambio. Es importante que los legisladores nos encontremos con sectores de la sociedad. Son los sujetos de nuestro proyecto”, explicó por AM750 el legislador oficialista Eduardo Fernández.

En este sentido, consideró que las cooperativas, asociaciones y empresarios consultados manifestaron que “pagan los impuestos y que estaban muy perjudicados, ya que estaban pagando una deuda que no vieron”. “Fue un saldo positivo, interesante. Hay un compromiso de continuar con este tipo de proyectos conjuntos”, añadió.

En tanto, respondió a la negativa de la oposición, que rechaza la iniciativa bajo la consigna de que no aprobarán más impuestos en el país: “No es un impuesto. Es un mecanismo para recuperar fondos evadidos, que no han sido declarados. Crea un fondo para uso específico para el pago de la deuda. Se cobra en dólares, tiene un tiempo determinado y una segmentación que va a los grandes evasores y no a los pequeños. No es un blanqueo, porque quedan vigentes las leyes y todas las penalidades de evasión”.

Y, finalmente, denunció: “Estos temas empiezan a cruzar horizontalmente a los distintos bloques. Del encuentro surgió el compromiso de llevar este debate a los lugares, a las provincias, a los partidos que correspondan. Y que le respondan al trabajador por qué se oponen a recuperar dinero fugado. O sos parte, o sos socio, o no querés que haya justicia”.

En este sentido, el proyecto, si bien es una suerte de blanqueo para capitales fugados al exterior sin declarar, no es un régimen de beneficios a la regularización espontánea sino que genera instrumentos para "salir a buscar" a los capitales fugados. Fundamentalmente, dotando a los organismos de control (Banco Central, AFIP y UIF) de instrumentos actualmente vedados a través de las reglas del secreto bancario y bursátil.

Además, incorpora al Congreso Nacional como sujeto de investigación y control, a través de una ampliación de facultades a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa. E incorpora la figura del "colaborador" o denunciante de delitos financieros y fiscales.