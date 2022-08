John Coltrane

El 15 de septiembre de 1957, John Coltrane entró en la sala de estudio de Rudy Van Gelder en Hackensack, Nueva Jersey, y grabó su primera gran obra maestra: Blue Train. El cumplimiento de un trato de apretón de manos que Coltrane hizo con Alfred Lion sería la única sesión del legendario saxofonista como líder de Blue Note Records, un gran álbum de cinco pistas impulsado por la canción principal de blues que presentaba un sexteto dinámico con Lee Morgan en la trompeta, Curtis Fuller al trombón, Kenny Drew al piano, Paul Chambers al bajo y Philly Joe Jones a la batería.



Blue Train estableció a Coltrane como una fuerza de la naturaleza y lo encaminó hacia convertirse en uno de los artistas de jazz más venerados e influyentes de todos los tiempos. Fue un disco que llegó en un momento crucial en la carrera de Coltrane. A principios de 1957, el saxofonista había tocado fondo cuando su adicción a la heroína hizo que lo despidieran del Miles Davis Quintet. Pero después de dejar su hábito, Coltrane regresó con un fervor inspirado por una residencia de verano prolongada con Thelonious Monk en el Five Spot Café. A finales de año, Davis volvió a contratar a Coltrane y produjo su primera obra maestra, un álbum del que incluso él estaba profundamente orgulloso.

Para conmemorar el 65 aniversario de la grabación del álbum, Blue Train se lanzará en dos ediciones especiales el 16 de septiembre como parte de la serie de reediciones en vinilo “Tone Poet Audiophile” de Blue Note.

Una edición en mono del álbum original se presentará en una sobrecubierta desplegable de lujo, mientras que la colección estéreo Blue Train: The Complete Masters incluirá un segundo disco con siete tomas alternativas e incompletas, ninguna de las cuales se han lanzado anteriormente en vinilo, y cuatro de los cuales nunca antes se habían lanzado en ningún formato. The Complete Masters viene con un folleto con fotos de sesiones nunca antes vistas de Francis Wolff y un ensayo de la experta de Coltrane, Ashley Kahn. Ambas ediciones de vinilo de Tone Poet fueron producidas por Joe Harley, masterizadas por Kevin Gray a partir de las cintas maestras analógicas originales y prensadas en vinilo de 180 g. Blue Train: The Complete Masters también se lanzará como un conjunto de 2 CD y una colección digital.

Blue Train continúa siendo un disco muy popular. Durante una entrevista en 1960, Coltrane lo definió como su álbum favorito de entre los de autoría propia hasta aquel momento. El LP original fue remasterizado a CD en una publicación de 1990. En 1997 fue publicado The Ultimate Blue Train, añadiendo dos tomas alternativas. En 2003, fue editada una edición en Super Audio CD, además de otra remasterización y ahora llega esta edición 65 aniversario. Imperdible.

Christian Raimundi es el coordinador artístico de Blackie 89.1 Redes: @fmblackie. Web: fmblackie.com.ar.