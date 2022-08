El estafador de Tinder. No es fácil encontrar el amor a través de una app. Cuando Cecilie matchea con un playboy multimillonario, no lo puede creer. Cuando se da cuenta de que no es quién dice ser, ya es demasiado tarde: él se ha llevado todo su dinero. Con los productores de El impostor y No te metas con los gatos: Un asesino en internet, este documental devela la identidad del estafador y muestra la lucha de las víctimas de sus mentiras que buscan someterlo a la Justicia.