Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados, consideró que hay una continua ": "Cambian los nombres propios, pero hay un continuo plan sistemático en su contra.



Este viernes a la noche, el tribunal oral donde se debate la "Causa Vialidad", rechazó la recusación del fiscal Luciani y a uno de los jueces, Rodrigo Giménez Uriburu, realizado por la vicepresidenta. "Es otro hecho vergonzoso dentro de una saga de hechos vergonzosos de la Justicia en contra de CFK", afirmó Martínez en una entrevista en el programa Toma y Daca, de AM750. Y agregó: "Nuestra fuerza política tiene que estar muy atenta porque lo que uno escucha en discursos políticos y mediáticos es poner a las políticas populares en el banquillo de los acusados".

Respecto a la posibilidad de una fractura del bloque que preside, aseguró: "Trabajo para que nadie se vaya de los 118 diputados del Frente de Todos", en relación con los legisladores que responden al dirigente social, Juan Grabois, quien amenazó con dejar ese espacio político si no se toman medidas económicas que beneficien a los sectores más vulnerables.

"El primer objetivo de Sergio fue frenar la corrida bancaria"

Germán Martínez también opinó sobre los primeros días de Sergio Massa al frente del ministerio de Economía: "La primera tarea de Sergio fue disminuir los niveles de incertidumbre que se habían generado en la economía. Hay una gestión de mayor orden, organización, planificación y articulación, que tienen que guiar la política económica".

Y agregó: "Tengo una expectativa positiva por la incorporación de Massa al gabinete, de que pueda profundizarse la reactivación económica que es real, principalmente, en el interior del país. La mayor dificultad es la inflación y los ingresos de los trabajadores".

También remarcó: "Tuvimos siete semanas de una corrida cambiaria que buscaban la devaluación del peso, por eso, el primer objetivo de Sergio fue frenarla". Y agregó: "Cuando nuestro bloque hace dos semanas marcó el continuo entre esa corrida cambiaria, con los pedidos de juicio política contra el presiente, las amenazas contra Cristina, los intentos de convocar los militares retirados, y la idea de adelantar las elecciones, fue claramente un plan de desgaste desde lo económico y político".

"Sergio tiene a la perfección en su cabeza que hay que sostener y profundizar la recuperación económica, generar empleo y hacer lo que haga falta para frenar la inflación, recuperar el salario y los ingresos", sostuvo.

El rol de la oposición

Para Germán Martínez, la oposición en la Cámara Baja fue "ambigua". Y detalló: "Hay momentos en que me entusiasma ver señales para un trabajo conjunto, y otras veces, hay señales que no son positivas. En la elección de Cecila (Moreau), como presidenta de la Cámara, la oposición no obstruyó, pero se abstuvo de votarla, le dio una especie de contrato a término. Esa actitud de JxC fue muy mezquina"

Sin embargo, rescató los consensos creados en la primera parte del año. "Nuestro bloque sacó la ley de incentivos a la industria automotriz, ley de bio y nanotecnología que se va a tratar en el Senado la próxima semana, por unanimidad", remarcó.

"Y en otras leyes, se construyó mayorías con partes internas de Juntos por el Cambio, como la ley de incentivos a la construcción privada, de Massa y (Cristian) Ritondo, donde el PRO votó con nosotros. Con la ley del cannabis medicinal, el radicalismo votó con nosotros, y en otras leyes más ajustadas, hicimos alianza con otros interbloques provinciales, como fue la ley para renovar las asignaciones de cultura y educación. Supimos tener la versatilidad necesaria para construir mayorías", afirmó el legislador rosarino.

En cuanto a los proyectos respecto del Salario Único Universal, sostuvo: "Hay dos proyectos. Uno, de la primera semana de mayo, y esta semana, entró desde el Senado, vinculado a la indigencia, para 1,7 millones de argentinos, con un refuerzo de 15.000 pesos, que pertenece a la senadora Juliana Di Tulio".

Y estimó: "Son temas que generan y disparan debates donde el resultado final puede ser otra herramienta. Y si termina en una legislación del Congreso o una acción del Poder Ejecutivo, este objetivo puede estar resuelto. Nunca se clausuran los debates".