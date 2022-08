Aunque todavía no alcanza la edad de sus competidores, Thomás Maturano (15), logró el sueño de llegar a la final del mundo en el Campeonato Mundial de BMX Racing de Francia, que se disputó semanas atrás en la ciudad de Nantes.

Thomy corrió en la categoría Boys, de 16 años. Disputó siete mangas y salió primero en todas, pero una caída en el primer salto lo dejó en 8 lugar. El riojano se destacó entre 140 competidores de todo el mundo.



Además de Thomy, otros argentinos se posicionaron muy bien en el certamen. Joaquín Salum y Hernán Santillán llegaron a semifinales, muy cerca de entrar al objetivo final. Además, Agostina Reartes y Fran Sánchez, llegaron cuartos. Federico Capello tuvo un despiste en 1/6, Nicolás Giaconi no pudo pasar a las mangas clasificatorias.

La Rioja/12 habló con Thomy Maturano, que actualmente se encuentra en Houston, preparándose para un nuevo campeonato.

¿Qué sentiste al haber participado nada menos que de un campeonato mundial?

Al principio sentí muchísimas cosas, ya que es mi tercer mundial y en mis dos anteriores fallé en semifinal. Y bueno… por supuesto con muchísimas presiones, muchísimos nervios; pero he trabajado mucho por esta carrera y por controlar los nervios, las emociones, y he hecho un excelente trabajo. Estoy muy feliz de saber que estoy entre los mejores del mundo.

¿Qué aprendiste?

Mientras iba compitiendo cada vez me iba sintiendo mejor y mejor. Cuando llegué a la final quería ganarlo… pero no todo se puede. Sé que Dios me tiene preparado otro momento para poder ganar. He dejado todo. Me queda la caída, pero me dejó un enorme aprendizaje de que todo se puede; y que yo pude estar en la final que era uno de los sueños más grandes de mi vida.

En La Rioja mucha gente se movilizó con tu presencia en el Mundial. Hicieron locreadas etc ¿A quiénes agradecerías por el apoyo?

¡Sí! Muchísima gente mandó sus hermosas vibras. Muchísima gente se movilizó para que yo pudiera llegar donde llegué. Principalmente siempre a mi familia, que son los que están siempre. A mi mamá, que ha hecho locros, ha gestionado un montón para que yo esté acá. A toda mi familia que hace lo posible, a mis abuelos. A mi papá que hizo lo posible para venir a verme. Por todo el trabajo que hemos hecho. Especialmente a todos los argentinos, porque sentí el cariño de todos en cada carrera, y la hermosa bandera que llevo la cargo por ellos también.

¿Cuáles son tus próximos desafíos?

Si Dios nos acompaña quiero ganar el campeonato estadounidense, en el que vengo en la segunda posición por muy poco. Vamos a ir por ese campeonato, y que sea lo que tenga salir. Vamos a trabajar por todo lo que tenga pendiente.