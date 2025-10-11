“Por la soberanía y el desarrollo nacional”. Con esa consigna, la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA) convocó a un acto este martes 14 de octubre a las 17 en su auditorio de Hipólito Yrigoyen 3171, en la Ciudad de Buenos Aires. La actividad será en conmemoración del aniversario de la puesta en órbita de los satélites ARSAT I y II , considerados hitos fundamentales de la soberanía tecnológica argentina.

En la antesala del evento, Claudio Marín —referente de FOETRA— explicó en la 750 el trasfondo de la convocatoria y advirtió sobre el panorama actual del sector. “Lo que se pretende es hacer negocio por un lado pero también dejar al país indemne sobre lo que está viniendo, que es un cambio muy importante en todo el sector de las telecomunicaciones”, señaló.

El dirigente alertó que, lejos de consolidar una política soberana en materia digital, el Gobierno avanza en sentido contrario: “Se está regalando la banda de 5G a nivel particular. Lo que se esconde detrás de esto es el desinterés absoluto y la falta de cualquier plan estratégico para el desarrollo de esta banda”.

Mientras que en “el resto del mundo el 5G se ha vendido a un precio importante y se controla desde el Estado”, en Argentina —denunció— “parece que los particulares pueden hacerlo de cualquier manera y de forma desordenada”.

Marín contrapuso esta situación con el modelo que representó el desarrollo de los satélites nacionales: “El ARSAT trata de que lo más importante de una tecnología es para qué sirve a un país. Lo determinante de la tecnología es si te está cubriendo las necesidades en base a un plan estratégico que beneficie a una población”.

“Los ARSAT se hicieron en base a una estrategia —continuó—. La idea es que las telecomunicaciones no pasen por el alicaído PBI sino que permitan a toda la población tener inclusión en la revolución digital”. Y remató: “Los ARSAT están pensados para incluir gente, industrias, desarrollo, seguridad en las fronteras. Nosotros diseñamos una tecnología para nuestro territorio y nuestra necesidad”.