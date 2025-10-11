La Selección argentina de fútbol para ciegas, más conocida como “Las Murciélagas”, le ganó 2-0 a Inglaterra en la final y se consagró bicampeona del mundo en India. Los goles fueron anotados por las cordobesas Gracia Sosa y Yohana Aguilar, para redondear una campaña perfecta en la que no recibieron ni una anotación en contra.

En su camino al título, “Las Murciélagas” terminaron primeras en el Grupo B producto de sus triunfos ante Canadá (5-0) y Japón (1-0).

"En una final cargada de emoción, Argentina venció 2-0 a Inglaterra y volvió a escribir historia en el IBSA Women’s Blind Football World Championships 2025. Los dos goles llegaron en el segundo tiempo: el primero fue de Yohana Aguilar, nuestra número 10, faltando 08:35 minutos para el cierre del partido. Y el segundo, de la capitana Gracia Sosa, la número 8, a los 06:19, para sellar una victoria que quedará grabada para siempre", describió la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADC) en sus redes sociales.

Y agregó: "Lo dieron todo, dejaron el alma y escribieron otra página gloriosa del deporte argentino. Se merecen esta alegría que no tiene fin. Son nuestras, son de Argentina, son las Murciélagas: bicampeonas del mundo".

En el primer tiempo jugaron Agustina Medina, Yohana Aguilar, Gracia Sosa, Guillermina Corrales y Micaela Segovia. En el segundo, ingresaron Sandra Yanaje, Florencia Massenzana, Milagros Romero y Micaela Aguilar.

Ya en las semifinales, las jugadoras argentinas habían vencido 1-0 en el clásico sudamericano a Brasil, gracias al tanto de Agustina Medina cuando faltaban solo siete minutos para el final del encuentro.

De esta manera, “Las Murciélagas” consiguieron su segundo título mundial consecutivo del Campeonato Mundial de Fútbol para Ciegas Femenino, organizado por la Federación Internacional de Deportes para Ciegos (IBSA), ya que en 2023 se habían consagrado por primera vez al derrotar 2-1 a Japón en la final.