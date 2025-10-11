Durante su visita de campaña a San Nicolás, Javier Milei volvió a insistir con una nueva reforma laboral que quitará derechos a los trabajadores pero que según el mandatario es para “darle previsibilidad a las empresas e incentivar la contratación formal”, debido a que “por demasiado tiempo, la incertidumbre jurídica respecto al contenido de los contratos de trabajo, sobre costos y temores a las pymes frente a cada contratación, ha empujado así a cientos de miles de trabajadores a la informalidad”.

En diálogo con la 750, el abogado laboralista Gustavo Ciampa recordó que “el 9 de julio del año pasado entró en vigencia la Ley Bases, que tiene un capítulo de reforma laboral que es parte de lo que ya habían incluido en el DNU 70/23”. Según explicó, esas modificaciones ya fueron vendidas como una vía para “generar empleo genuino, registrado”, pero los resultados fueron los contrarios.

“Está demostrado que este tipo de leyes de flexibilización no solo no generan empleo sino que lo destruyen. Y además está demostrado que las actividades donde los trabajadores tienen menos derechos no son las de empleo registrado, sino las de empleo en negro: la construcción y el trabajo en casas particulares”, remarcó.

Lejos de mejorar la situación laboral, Ciampa detalló que “desde julio del año pasado hasta hoy, Ley Bases mediante, creció el desempleo y el empleo no registrado”. Y planteó una medida concreta: “Lo primero que tendrían que hacer es derogar la Ley Bases”.

El letrado también reveló que existen nuevos intentos de precarización desde el Congreso: “Hay un proyecto de ley de Romina Diez y Espert que proponen otra vez que vuelvan los ticket canasta. Quieren legitimar los pagos en negro”.









“Nos tildan de mafiosos para justificar la quita de derechos”

Ciampa cuestionó con dureza el discurso oficial que apunta contra los abogados laboralistas y los gremios como “enemigos” de la productividad. “En un país donde desaparecieron abogados laboralistas por el hecho de ser, tildarnos de mafiosos no es juego político. Lo que buscan es estigmatizar a quienes defendemos los derechos de los trabajadores”, advirtió.

Según dijo, el Gobierno instala la idea de una “industria del juicio” para justificar reformas regresivas: “Nadie se pone a pensar que son los juicios que les hacen los bancos a quienes no pagan los créditos. La litigiosidad en Argentina es terriblemente baja. Menos del dos por ciento de los trabajadores y trabajadoras que tienen derecho y están en condiciones de hacer un juicio, lo hacen”, concluyó.