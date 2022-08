El entrenador Rodolfo De Paoli fue confirmado hoy como nuevo técnico de Barracas Central en la Liga Profesional de Fútbol, a pesar de que hace seis meses renunció al cargo en el club.



"Rodolfo De Paoli vuelve a calzarse el buzo de DT del Guapo y estará presente el jueves vs. Defensa. En esta oportunidad, hará dupla con Alejandro Milano", informó el club en su cuenta de Twitter.



Además, el cuerpo técnico lo completarán Lucas Navas y Diego Prado como preparadores físicos, Elías Gómez como entrenador de arqueros, y Damián Castellanos como analista de videos.



"El equipo hoy, con las tres derrotas, necesita una inyección anímica que yo no se la puedo dar, así que le deseo lo mejor a este club y a este plantel". "Es un hasta luego, no es una hasta siempre. Estaré agradecido eternamente", dijo De Paoli en un video publicado cuando renunció en marzo pasado, después de un inicio con tres derrotas en fila en la Copa de la LPF.



De Paoli fue el entrenador del histórico ascenso conseguido en el reducido de la Primera Nacional contra Quilmes, en diciembre último, por penales, aunque en Primera no consiguió los resultados esperados y terminó siendo reemplazado por Alfredo Berti.



Barracas Central, muchas veces en el ojo de la tormenta por las polémicas arbitrales en su favor, suma 14 puntos en el campeonato y está lejos de la zona de descenso, con un promedio de 1,222.