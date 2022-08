Mabel Videla, directora de la Escuela Pública de Orfebrería realizó un descargo tras conocer que la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Ministerio de Educación de Catamarca, emitió un informe desfavorable de su gestión. Dijo que no fue notificada y que además el informe tendría inexactitudes. Asimismo, explicó que cosas que se le endilgaron debió hacerlas el Ministerio y no ella.



La UAI auditó el establecimiento en mayo y concluyó, entre otras cuestiones, que había un “manejo inadecuado del dinero, no existe registro de los bienes y un cobro de cuota improcedente”. Asimismo, criticaba la creación de una asociación civil (ARTECAT) creada para la venta de piezas que fabrican los docentes, sugirió la intervención de las direcciones de Asuntos Jurídicos, de Patrimonio y de Recursos Humanos. Además, el informe agregó que dos de los hijos de la Directora, fueron nombrados como instructores en la Escuela pero no cumplen sus funciones.

Videla, habló con Catamarca/12 y defendió su gestión que inició en 2012, 3 años después de creado el establecimiento Público. Aseguró que cuando comenzó la escuela no tenía los talleres armados y mucho menos docentes y que en estos años “hemos hecho cosas impresionantes” en cuanto a la jerarquización de la Escuela. “La escuela de Orfebrería tiene la currícula base de la que debe llevarse cualquier otra escuela del país que se cree”, dijo.

Primero la Directora cargó contra algunos de los docentes que denunciaron las irregularidades ante el Ministerio de Educación en el año 2020. Posteriormente, puso en duda el informe de auditoría y dijo que “de resultar cierto ese presunto informe, del que no fui notificada y por cierto negándoseme la posibilidad de impugnar u observar el mismo (curiosamente en poder de los denunciantes), el mismo es mentiroso 1. La escuela no cobra 2. Nada dice que los bienes de capital existente en la escuela (maquinaria, cámaras, mobiliario, herramientas menores, etc.) superan ampliamente el inventario con el que contaba la gente que realizó la auditoria”.

Contra el Ministerio

En cuanto al manejo inadecuado del dinero que señaló la UAI, dijo que “el INET desde 2014 no ha enviado nada referente al Programa de Mejoramiento Institucional. Sin embargo ha instruido a todas las instituciones educativas del rubro del país que se referencien en la Escuela Pública de Orfebrería de Catamarca para la adecuación de sus currículas a la estructura de nuestra institución. El SITRAREC no ha enviado fondos este año para nuestro establecimiento y sin embargo seguimos avanzando pese a todos los obstáculos malintencionados que quieren imponernos”.

En este punto volvió a acusar a los docentes y dijo que “a partir de esta escalada de difamaciones, casualmente comenzaron a producirse desperfectos en algunas máquinas y recientemente se me informó de la desaparición de una maquina sensitiva y una llave que se utiliza para repusaje”. La desaparición de esta máquina habría sido el viernes y Videla aseguró que las 13 cámaras de seguridad instaladas este año en la institución no pudieron filmar la “desaparición”.

“Tuvimos que instalar las cámaras porque Educación nos quitó la guardia de seguridad y se compraron gracias a Artecat, pero eso ellos no van a decirlo”, aclaró.

Con respecto al funcionamiento de esta asociación civil, dijo que “todos formaron parte alguna vez. Pero ya no funciona por todos estos problemas”. De esta manera y aunque el hecho fue cuestionado por la UAI, explicó que las piezas que producían los docentes para la venta a través de ARTECAT “no es obligatoria. Sólo se hacían en horas extras y hay docentes que no tienen alumnos, y otros que trabajan sólo algunas horas porque Educación Técnica establece sólo 18 horas, no menos aunque den 3 horas de clases solamente”, señaló como falla del sistema.

En cuanto a los precios que colocan en las piezas que se exponen en una vitrina que hay en la Escuela, admitió que “son en dólares”, pero sólo como “referencia de valor” para los alumnos que consultan a cuánto pueden vender lo que ellos producen.

Videla, explicó que la realidad de la Escuela de Orfebrería es distinta a las demás escuelas, principalmente en cuanto a la compra de insumos especiales que no se venden en la provincia y que son necesarios para el trabajo de los alumnos y docentes. “El Ministerio nunca se encargó de nada. Tengo 10 lápices, 10 gomas, resmas sin impresora y un bidón de lavandina. No tengo forma de hacer funcionar la escuela. Los recursos son esos”, aseguró.

“El Estado no se puede hacer cargo de todo. Este año la Escuela no tuvo financiamiento de ningún lado. Hay notas presentadas de todas las necesidades”, dijo.

En cuanto a los talleres que la UAI determinó que no estaban aprobados por el Ministerio de Educación, Videla aseguró: “Yo qué culpa tengo si me nombraron los docentes y no hicieron la currícula. Es el Ministerio el que tiene que hacer la currícula. Hice el pedido de docentes, y si el INED me los da supuse que estaba avalado, yo desconozco”. En este contexto resaltó que “Legalmente depende que la arme el Ministerio, supongo que Planeamiento Educativo. No depende de mí”.

De esta manera continuó detallando las fallas del sistema y aseguró que este año, por primera vez, se abrirían asambleas docentes para la Escuela de Orfebrería. Eso es un gran problema. Los cargos los daban por idoneidad, ahora van a hacer por junta, pero aún no permiten que se anote la gente de orfebrería porque no han determinado los perfiles adecuados”.

En cuanto a la cantidad de alumnos, aseguró que “no son 20 como dice el informe sino 150 alumnos”. Con respecto a los egresados, confirmó que a 13 años de la creación de la escuela “aún no hay egresados de tercer nivel”. La escuela, por su modalidad, emite títulos de ayudante (egreso de primer año), auxiliar (egreso de segundo) y oficial (egreso de tercero).

“El año que íbamos a crear el tercer nivel de Cuchillería, al docente lo detuvieron. En el caso de Joyería el docente nunca aprobó a nadie. En Platería no tengo docente”, concluyó.

El informe de la UAI y de la Dirección de Asuntos Jurídicos fue derivado en mayo al área responsable de la Escuela Pública de Orfebrería, que es la Dirección de Educación Técnica, pero su titular aún no se expidió.