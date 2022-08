El exdiputado nacional del Frente de Todos Facundo Moyano consideró este miércoles que la marcha convocada por las centrales obreras y movimientos sociales en el centro porteño es un “llamado de atención” hacia el Gobierno. “¿Nos vamos a pasar el año y medio que nos queda de gobierno hablando de la deuda que tomó Macri? Ya sabemos eso. El peronismo, el Frente de Todos, tiene capacidad de resolver los problemas. Ahí me parece que hay que contribuir”, señaló por AM750.

A la jornada de manifestaciones convocaron la CGT, la CTA de los Trabajadores (CTAT) y los movimientos sociales más cercanos al FdT, contra la especulación financiera y los formadores de precios. Después de muchas idas y vueltas, el triunvirato alineó las consignas en torno a la convocatoria en un extenso documento conjunto.

En este contexto, Moyano reveló que tiene “expectativa” en que el ministro de Economía, Sergio Massa “va a poder resolver algunas cuestiones” pendientes en la gestión. “También creo que otras no, porque él mismo lo dijo: no es cuestión de magia ni de personas. En Argentina hay problemas estructurales que van más allá de los gobiernos”, matizó.

Luego, sentenció: “ El tema es quién puede hacer los ajustes, quién tiene la espalda política para hacerlo, pero no creo que haya otro camino”. Y consultado por el rol de Massa, respondió que “es una persona con gran capacidad de gestión". "Pero también tiene otro tipo de relaciones y respaldos. Sabemos que capaz que algunos de los que respalda son los famosos formadores (de precios)”, indicó.

“Creo que los ajustes que implican ordenar las variables macroeconómicas los tenía que hacer Batakis, los tenía que hacer Guzmán y los podía hacer Kicillof. No depende de una cuestión ideológica, sino de una cuestión de orden macroeconómico. Son las reglas que te pone el mundo. Cuando Kicillof le tuvo que garpar al Club de París, le garpó”, añadió Moyano a la par que cuestionó la precarización y la pobreza estructurales que hay en Argentina, que no bajan del 30 por ciento.

Sobre este punto, añadió: “Hoy escuchaba que no es un tarifazo, sino un sinceramiento en los subsidios. Pero eso va a impactar en el bolsillo de la gente. Te lo digo como parte de una empresa pública que tiene tarifas, los peajes. En abril del 2019 había sido el último aumento de tarifas. Con este último aumento (40 por ciento) y todo, está retrasada. Ahí es donde estamos en la disyuntiva”.

Las críticas internas

Por otro lado, a la par en la que pedía dejar de hablar de la herencia macrista y volcarse a la gestión y resolución de los problemas, Moyano aseguró que intenta “hacer un equilibrio” con sus dichos y reclamos al Gobierno.

Y cuestionó: “Hay sectores dentro del Gobierno que no se privan de decir nada en contra del Ejecutivo nacional, pero la prudencia tiene que ser de nosotros que en mi caso no tengo ningún cargo público. Hay tipos que desde adentro defenestran a todos. Seamos responsables. Más los que están dentro del Gobierno”.

“Hay gente dentro del Gobierno que le saca libreto a la oposición. Yo no estoy dentro del Gobierno y no puedo desconocer que hay una inflación del 100 por ciento. Nos estamos comparando con Líbano, tenemos más inflación que Turquía. No desconozco los problemas que tuvo el mundo con la pandemia, pero hay cosas que son de la Argentina”, finalizó.