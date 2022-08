Dirigiéndose por primera vez a América latina, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidió este miércoles a los países de la región que "diseminen la verdad" sobre el conflicto con Rusia y corten las relaciones comerciales con Moscú, al disertar por videoconferencia en una actividad organizada por la Universidad Católica (UC) de Chile. Zelenski insistió en denunciar la postura rusa y le pidió a los jóvenes latinoamericanos que visiten su país y lo ayuden a reconstruirlo. El presidente Gabriel Boric, que fue invitado a la conferencia pero no se hizo presente, ya había prometido ayuda humanitaria para el pueblo ucraniano y, en un contacto telefónico con Zelenski en julio, le aseguró que Kiev "tiene un amigo en América del Sur".

"No mantengan comercio con Rusia"

"Pido que diseminen la verdad sobre esta guerra en su país y en su región. Tenemos que confrontar a la propaganda rusa, exigir la responsabilidad completa para los asesinos y criminales de guerra. Deben ser condenados por una justicia competente, se deben apoyar las sanciones contra Rusia para que pague el precio máximo por la agresión", afirmó Zelenski en teleconferencia desde Kiev.

Uno de los periodistas presentes en la sede de la UC insistió en ese punto y le preguntó al mandatario ucraniano cómo deberían pararse los países latinoamericanos frente al conflicto. "No mantengan comercio con Rusia, para que ellos entiendan que se paga un alto precio", aseguró Zelenski según la traducción simultánea del ucraniano al español, y agregó: "Rusia tiene que pagar un alto precio. Entendemos que vivimos en un mundo moderno y los instrumentos que existen para ayudarnos tienen que ser civilizados y democráticos, pero deben ser rígidos. En primer lugar, cesar cualquier comercio con ellos".

El presidente destacó que ya hay países que eligieron regiones o ciudades ucranianas para enviar a sus jóvenes con equipamiento para reconstruir colegios y universidades destruidos por el conflicto bélico. "Los países de Latinoamérica pueden hacer lo mismo. Elijan una ciudad que les guste y por favor vengan a visitarnos", detalló Zelenski. En esa línea el rector de la UC, Ignacio Sánchez, explicó que un grupo de profesionales está colaborando en un proyecto para reconstruir la ciudad de Irpin, ubicada a ocho kilómetros de Kiev, la capital del país.

"No queremos vivir cerca de ellos"

En la audiencia realizada ante decenas de académicos y medios locales, Zelenski dijo que la guerra con Rusia se extiende más allá de la invasión iniciada el 24 de febrero. "Cuando hablamos de la guerra de Rusia contra Ucrania hablamos de ocho años más 175 días. Cuando hablamos de las víctimas de esta guerra, no empezamos en febrero de 2022 sino en 2014, cuando empezaron a matar ucranianos por ser ucranianos", dijo la exestrella televisiva aludiendo al inicio del conflicto en los territorios separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania.

Al ser consultado sobre el voto popular favorable a la autodeterminación en la región del Donbass en mayo de 2014, Zelenski indicó que Ucrania es "un Estado unitario que hace 30 años tuvo un referéndum en el que el 94 por ciento de la población votó por la independencia", un número mayor que en cualquier otra exrepública de la Unión Soviética. En contraste, "Lo del Donbass no fue ningún referéndum. Entró la gente con fusiles, mataron, eliminaron a todos los representantes de nuestro gobierno. ¿Qué tiene de referéndum eso?", sostuvo el presidente ucraniano.

La relación entre Chile y Ucrania

La videoconferencia fue organizada por la UC y transmitida en vivo por Emol y el Grupo de Diarios América, una alianza de diarios de la región de la que El Mercurio es socio fundador. El presidente Gabriel Boric y la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, fueron invitados pero alegaron problemas de agenda y no participaron.

El gobierno de Boric ha reiterado su apoyo al pueblo ucraniano en más de una ocasión. La más recordada fue en julio, cuando se comunicó con Zelenski a raíz de un supuesto ataque ruso que dejó 18 víctimas fatales en un edificio residencial de la ciudad de Odesa. Ucrania "puede contar con el apoyo de Chile en temas humanitarios (...) tiene un amigo en América del Sur, tanto ahora como cuando termine la guerra", apuntó Boric en aquella ocasión. Zelenski le agradeció el gesto y aseguró que debatieron la posibilidad de involucrar a especialistas chilenos en territorios de desminado.

A principios de junio, una propuesta del Partido Republicano chileno para que Zelenski hablara ante el Congreso no tuvo unanimidad por la oposición del Partido Comunista. "No hay que confundirse que las relaciones exteriores es una materia que la lleva el presidente de la República. Nos parece que no es apropiado, que no es adecuado y ojalá los comités mediten esta situación, los distintos partidos, y no se le dé apoyo a una medida que a mi parecer es absolutamente irresponsable", dijo el senador comunista Daniel Núñez al justificar su oposición.

Semanas atrás los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) rechazaron darle la palabra al líder ucraniano durante una cumbre del bloque en Asunción, por no haber consenso sobre su pedido de participación. Poco antes de sostener un contacto con su par ucraniano, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que iba a proponerle lo que él llamó "la solución Malvinas", pretendiendo aportar una salida, que nunca explicó, al conflicto armado con Rusia. Bolsonaro, que depende en gran medida de la provisión de fertilizantes rusos para el agronegocio brasileño, se ha negado a apoyar las duras sanciones económicas contra Moscú impulsadas por la OTAN.