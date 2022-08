El presidente Alberto Fernández viajó a La Rioja para encabezar en Chilecito el acto central por el 172° aniversario del fallecimiento del General José San Martín. Alejado del centro porteño, movilizado por las centrales obreras y la izquierda, el Presidente aseguró que "en momentos complejos" como el actual es "donde más fuertes debemos ser y donde más debemos inspirarnos en personajes" como José de San Martín, que "dio todo por la Patria sin esperar nada a cambio".



Alberto Fernández hizo un repaso histórico del derrotero de San Martín al regresar a su país natal. “Es momento de dejarnos de preguntar qué puede hacer la Patria por nosotros y preguntarnos qué podemos hacer nosotros por nuestra Patria, es momento que lo hagamos como lo hizo alguna vez San Martín y así seremos libres y lo demás no importa nada”, dijo parafraseando una frase del Libertador, en el marco de un imponente paisaje precordillerano.



"Luego de una pandemia y una guerra, son momentos complejos en el mundo donde la economía se inquieta por cualquier cosa y por eso es cuando más fuerte debemos ser y en estos momentos es cuando más debemos inspirarnos en personajes como San Martín que fueron capaces de tanto sin esperar nada a cambio". También señaló su compromiso con el norte grande. “El norte argentino que fue tan sistemáticamente olvidado durante tantos años, tiene ahora una enorme oportunidad. Tengo un compromiso con el norte grande que no voy a claudicar porque estoy seguro de que San Martin y Belgrano y más aún Güemes me dirían: ´'Alberto, ándate al norte porque allí hay que generar más autonomía, más independencia, más justicia social'”.

El Presidente estuvo acompañado por el gobernador Ricardo Quintela. Viajó al mediodía con los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; de Cultura, Tristán Bauer; y de Educación, Jaime Perczyk. En La Rioja hizo entrega de 78 viviendas, un plan enmarcado la construcción de 4.959 soluciones habitacionales en toda la provincia por 24.719 millones de pesos. De ese total, el Ministerio de Desarrollo Territorial, entregó en La Rioja 519 viviendas y tiene otras 3.870 en ejecución.