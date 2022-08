La senadora nacional Clara Vega (Bloque Hay Futuro Argentina-La Rioja) presentó hoy un proyecto de ley Eficiencia Energética en la Administración Pública, en respaldo a las medidas de ahorro energético y de segmentación de tarifas anunciadas por el Gobierno nacional.



La senadora Vega respaldó las resoluciones adoptadas por el flamante ministro de Economía Sergio Massa en un comunicado difundido este miércoles. No obstante, Vega expresó que "la segmentación tarifaria por sí sola no resuelve el problema porque el Estado argentino continúa gastando millones en energía" y consideró que "necesariamente se debe ir hacia un sistema energético eficiente, equitativo y federal".



La iniciativa presentada busca "propiciar la utilización racional, eficiente, el ahorro y la conservación de los recursos energéticos dentro de la Administración Pública, contribuyendo a la preservación del ambiente y de los recursos y garantizando el acceso a los mismos en todo el territorio nacional de manera igualitaria", explicó.



"Impulsar políticas públicas orientadas a la eficiencia energética, como programas que estimulen la gestión y el uso racional en el sector público y privado, permitirán transformar una cultura vinculada con el consumo energético que hoy no solo perjudica la economía sino también el cuidado ambiental y el desarrollo humano", añadió.



La senadora, aliada al Frente de Todos (FdT), señaló que "no se trata de pagar menos sino de ahorrar energía y, para eso, es necesario el esfuerzo y la concientización de todos".