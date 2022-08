El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Aníbal Torres, aseguró este jueves ante el Congreso que no incitó a organizaciones sociales a tomar acciones violentas, después de ser cuestionado por una frase con la que pidió a organizaciones sociales afines al Ejecutivo que se unan para hacer "arrodillar a los golpistas".



En una reunión con dirigentes sociales el 11 de agosto, Torres dijo: “Si cada uno -con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, con esa voluntad para defender sus intereses, de sus hijos, y de los hijos de sus hijos-trajera a Lima 50 personas cada uno, entonces harían arrodillar a los golpistas, los obligarían a que tengamos una (nueva) Constitución que beneficie a todos los peruanos, y no solamente a una determinada clase, a un sector del poder económico”.

Torres explicó que "es una falsedad absoluta" que con esa frase haya llamado a las organizaciones a tomar acciones violentas e insistió en que no incitó a las personas a que "hagan un acto de violencia". Además, precisó que no dijo que "vayan a atacar o cerrar el Congreso", sino que se refería a un escenario hipotético: "Dije 'imagínense como un ideal', no que vengan y lo hagan".

Según el primer ministro, los medios de comunicación “están permanentemente incitando a que el Congreso se pelee” con el Ejecutivo y que “haya una vacancia presidencial”. “Están constantemente diciendo cosas extravagantes. Todos saben que es así. Nosotros no nos podemos defender”, lamentó, antes de asegurar que en Perú “no hay libertad de hacer manifestaciones”, pero sí “una excesiva libertad de prensa”. “Nosotros no hacemos medidas contra la excesiva libertad de prensa que difama, injuria y calumnia”, aseveró.

Finalmente, Torres se dirigió a los congresistas: “Les invoco a actuar de buena fe y olvidarnos de estas cosas. No prioricemos las posiciones políticas sobre el interés nacional. Hagamos prevalecer el interés de la patria y trabajemos sobre políticas en las que podemos ponernos de acuerdo. Pido que olvidemos estas cosas”.

La citación de Torres ante el Congreso se da semanas después de que presentara su renuncia al cargo por “motivos profesionales”, y que Castillo no se la aceptara. “No he aceptado la renuncia del Premier Aníbal Torres, quien se compromete a seguir trabajando por nuestro país”, publicó el mandatario peruano en su cuenta de Twitter.