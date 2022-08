#GolDeVisitante Con el doblete que metió en abril en el Luna Park todavía tibio, el DJ británico Richie Hawtin llevará su trip electrónico a Rosario (19/11, Hipódromo) y Córdoba (20/11, La Estación), como parte de su gira South American Electronic Culture. Además, los uruguayos Cuatro Pesos de Propina regresarán al país por primera vez desde la pandemia para tocar en Niceto Club (17/9), y los españoles Los Chikos del Maíz acercarán su Venceremos Tour a Uniclub (3/9).



#AltaTemporada Al fin estrena una de las producciones seriéfilas más esperadas, la precuela House of the Dragon, que transcurre siglos antes de las ya clásicas historias de Game of Thrones: será el domingo 21 por HBO Max, y esa noche DirecTV liberará la señal premium para que sus usuarios puedan arrancar la historia Targaryen. Aunque si preferís un plan más sci-fi, hay misterio paralelo en la Tierra y en la Estación Espacial Internacional, en el policial europeo Infiniti (domingo 21, AMC).

#HacelaSimple ¿Querías canciones? Probá con éstas. Arbolito celebra sus 25 años con Todo igual, anticipo de su próximo disco, y también salieron novedades de la rapera Real Valessa (Piel con piel), de Milviernes (40 antenas), de los cordobeses Odín (Pensando en vos), de Policromía (El signo del estancamiento), de Biografía Mutante (Pasos para hacer un duelo) y de la colaboración entre Julius Popper y El General Paz & La Triple Frontera (Si no cambio).

#SoloLectura A un año de la muerte de Pil Trafa, pionero del punk argentino como voz de Los Violadores, los periodistas Juan Ignacio Provéndola y Juan Carlos Kreimer reunieron textos en su memoria bajo el proyecto Pil Eterno. También en plan homenaje, El Cultural San Martín reedita el proyecto de charlas BorgesPalooza (sábado 20 y domingo 21, gratis). Además, Paula Trama presenta su poemario Canción, contá conmigo (Danke), el sábado 20/8 en Reset House de Rosario.



#CualquieraPuedeGooglear Clic con réplica: el torneo federal de Cultura Rap 2022, de El Recoleta, anunció fechas en Mendoza (domingo 21), Mar del Plata (sábado 27) y CABA (domingo 28). Clic centenario: comenzó el Festival Intermúsicas de la UNA, que sigue hasta el 23/11 en el Teatro del Globo, la Usina del Arte y otras sedes, con 100 proyectos musicales experimentales, electroacústicos, clásicos y contemporáneos. Clic que brota: el programa Semillera recibe hasta el lunes 22 trabajos para su concurso de crónicas sobre mujeres que defienden el derecho a la alimentación, el medioambiente y la tierra, que premiará a cinco autoras femeninas o trans con mentorías.

#JoystickDivision Entre el viernes 19 y el domingo 21 se juegan las fechas finales del torneo Valorant Game Changers, que enfrentará 16 equipos en la búsqueda del cupo al primer Mundial Femenino de Valorant (con transmisión por Twitch y YouTube); mientras que los planteles masculinos de los teams locales Leviatán y Krü ya están concentrando para el Champions de varones, que se jugará en Estambul del 2 al 18/9.





¿Quedaste manija? Encontrá más notas del NO acá, y recordá que podés suscribirte a nuestro newsletter para recibir por mail todos los artículos, la agenda de shows y nuestros recomendados.