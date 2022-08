La conjunción de las plataformas de streaming y el básquetbol se ha transformado en un combo con garantía de éxito. El estandarte resultó "The Last Dance", el documental que muestra la carrera de Michael Jordan enfocada desde su última temporada en la NBA. Sin embargo, el furor que generaron "Untold: Malice at the Palace", el documental que narra la famosa batalla campal entre jugadores de Indiana Pacers con colegas e hinchas de Detroit Pistons en 2004; y "Garra", la película de Adam Sandler en la que se relata las vivencias de un reclutador de talentos que debe viajar por el mundo para buscar a una futura nueva estrella de la Liga Norteamericana y con varios jugadores reales como protagonistas; le demostraron a Netflix las bondades de esa simbiosis.

Con esos antecedentes exitosos, Netflix ya tiene en la mira un nuevo desafío: con la producción de dos megastrellas de la NBA como LeBron James y Dwayne Wade, la plataforma anunció "The Reedem Team" (El equipo de la Redención), un documental focalizado en la selección de Estados Unidos que recuperó el oro olímpico en los Juegos de Beijing 2008 tras la consagración de Argentina en Atenas 2004. LeBron y Wade, que fueron parte de ese conjunto campeón, también habían sido integrantes del plantel de Atenas, el llamado Equipo de las Pesadillas, que perdió en las semifinales ante el conjunto de Rubén Magnano.

"Netflix y el Comité Olímpico Internacional colaboraron con los productores ejecutivos Dwyane Wade y LeBron James para The Redeem Team, un nuevo documental sobre la búsqueda del oro del equipo olímpico de básquetbol masculino de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 2008 en Beijing", anunció Netflix en sus redes sociales, donde informó que el estreno está previsto para el 7 de octubre.

La chicana argentina

Rápida de reflejos, la Confederación Argentina de Básquetbol reaccionó en sus redes sociales, con el link del trailer de la película de la Selección Argentina de 2004 que produjo el Comité Olímpico Internacional. "Oigan Lebron y Wade. ¿Vieron la precuela? 'La Generación Dorada'. Se trata de un grupo de muchachos del sur del mundo que vencieron al equipo invencible, protagonizada por Manu Ginóbili, Luis Scola, Nocioni, Delfino, Oberto y un equipo increíble!", respondió la CAB en su cuenta de Twitter.

Después de los fracasos de las selecciones estadounidenses en los Mundiales de 2002 y 2006 y, sobre todo, tras perder el oro olímpico en 2004 por primera vez desde que se sumaron los jugadores de la NBA en 1992, USA Basketball convocó al entrenador Mike Krzyzewski para recuperar la hegemonía. Ese contexto, el DT citó, además de James y Wade, a figuras como Kobe Bryant, Carmelo Anthony, Jason Kidd y Chris Paul, entre otros, para conformar ese equipo que recuperó la autoestima y el dominio, que se mantuvo hasta hoy, y que ahora Netflix buscará reflejar desde su plataforma.