DOMINGO 21

TEATRO

A nadie le importa Rocío es una escritora que harta de intentar encontrar una motivación para llevar adelante su causa artística, opta por buscar alternativas para ganarle la pelea a su angustia. Su mundo: una travesti que convive con el reloj que establece su esperanza de vida, una enfermera que sin ser madre es más madre que nadie, una prostituta que no deja de pensar en cómo salir de la dependencia, una madre que no puede renunciar a su cuerpo ético y muchos eslabones buscan entender aquello que parte de la pasión. Dirige Juan Washington Felice Astorga. Con Nahir De Ciancio, Daniela Colucci y Marcelo Pañale, entre otros.

A las 20, en el Teatro Código Montesco, Gorriti 3956. Entrada: $1400.

La erupción de la memoria María es una antropóloga sexagenaria que comienza a perder la memoria. Su hija, Sami, es una psiquiatra que cree que las dolencias de su madre son solo un desorden químico. Luz, la novia/novio de Sami, trabaja en la misma clínica que ella pero como guardia de seguridad, se asegura que las cosas estén en su lugar. Sami, Luz y María comienzan a vivir juntas debido al deterioro de la salud de la mayor. Las revelaciones que los recuerdos traen aparejados, comienzan a filtrarse en la convivencia. Autor: Pablo D'Elía. Actúan Maru Insua, Armenia Martinez, Lucia Tomas y Lara Risatti

A las 14, en El Brío Teatro, Av. Álvarez Thomas 1582. Entrada: $1000.

MÚSICA

Boom Boom Kid Nekro y su banda vuelven de su gira europea y aterrizan directo en el escenario de Niceto. El cantor, escritor y dibujante cuenta con más de 300 canciones grabadas en más de veinte discos, vinilo, cassettes, singles y cds, todos editados por su propio sello Ugly Records. Desde el 2001 está junto al Chelo Vidal y el Pelado Lopez y apoyado en las guitarras de Javi Marta. Boom Boom Kid es hardcore, rock, pop, punk rock, cha cha cha. Una banda difícil de encasillar. A las 19, en Niceto, Niceto Vega 5510. Entradas: desde $1000.

CINE

Nuestros días más felices Agatha y Leónidas mantienen una relación absorbente y endogámica. Él ni se anima a construir una vida fuera de la casa familiar y de un día para el otro, Agatha despierta siendo niña: es ella, pero en su cuerpo de los 7 años. Tras haber cortado todo vínculo con el exterior por temor a dar explicaciones, llamarán a Elisa, la hija mayor, quien se sumará a la absurda dinámica familiar abriendo la posibilidad de curar heridas. Actúan Matilde Creimer Chiabrando, Lide Uranga, Antonella Saldicco y Cristián Jensen. Dirigida por Sol Berruezo Pichon-Rivière.

A las 18, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

De ayer y hoy El Museo del Cine presenta una función de cine publicitario recuperado. Aquellos nuevos viejos comerciales que atronaron los televisores argentinos en las décadas del 60, 70 y 80. Incluye varios estrenos nunca exhibidos desde aquellos tiempos, homenajes a Enrique Pinti y Arturo Bonín. Curaduría: Raúl Manrupe.

A las 16, en el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, Agustín R. Caffarena 49. Entrada: desde $100.

LUNES 22

CINE

Gualeguaychú El carnaval de Gualeguaychú era un ámbito cantado para el interés de los ojos y oídos de Marco Berger (El cazador), realizador cuya filmografía ha buceado incansablemente en las aguas del deseo. Las imágenes de los cuerpos masculinos semi desnudos, bronceados, muchas veces aceitados y bañados en purpurina, se repiten incansablemente en su película más reciente, Gualeguaychú: El país del carnaval, que formó parte de la Competencia Americana del último Bafici. Los planos se repiten, en la pista del corsódromo y en ámbitos privados, fragmentando torsos, nalgas y piernas, con el inconfundible registro bergeriano.

A las 20, en el Centro Cultural 25 de mayo, Av. Triunvirato 4444. Gratis.

TEATRO

Alicia por el momento Alicia se va de Chile durante la dictadura de Pinochet, su familia se va porque no le queda otra posibilidad, y ella trata de rehacer su identidad en un país donde no conoce el idioma ni la idiosincrasia pero sin embargo logra sobrevivir. “Al leer Alicia por el momento sentí una empatía inmediata con el texto, me pareció una obra muy inteligente y bien escrita pero además una pieza que tenía en cuenta los sentimientos de las personas migrantes, el corazón de quien por uno u otro motivo debe dejar el lugar donde nació”, explica su directora Maruja Bustamante. Con Victoria Almeida, Manu Fanego, Pablo Fusco, Julian Lucero y Tincho Lups.

A las 21, en Timbre 4, Av. Boedo 640. Entrada: $1500.

El cazador y el buen nazi Un día de mayo de 1975, el famoso cazador de nazis Simón Wiesental recibió una inesperada visita en su oficina del Centro de Documentación de Viena. Su visitante era nada menos que Albert Speer, el ex arquitecto y ministro de Armamentos de Hitler. ¿Cuál era el motivo de este encuentro? ¿Qué diálogo era posible entre un victimario y una víctima del Holocausto?. Dirige Daniel Marcove y actúan Jean-Pierre Noher y Ernesto Claudio.

A las 20.30, en El Tinglado Teatro, Mario Bravo 948. Entrada: $2500.

ARTE

Como gotas en la lluvia La obra de Diego Figueroa explora las tensiones entre lo “legítimo” y lo popular, operando con solvencia mediante procedimientos como la cita y el desplazamiento, la parodia y el sarcasmo aplicados a iconografías canónicas de la historia del arte, mediante una personal gramática de materiales cotidianos, cuyo uso altera y desvía. Figueroa traslada esas tensiones a los materiales con los que trabaja y al espacio semántico entre las diferentes piezas que operan en sus proyectos. Curador: Joaquín Barrera.

En Hache Galería, Loyola 32. Gratis.

El mejor regalo Las pinturas de Gimena Macri funcionan como un diario íntimo, como un paratexto visual que de manera fragmentada van acumulando un registro cotidiano. Son retratos de un universo que sucede en el orden de la intimidad. A medida que el espectador va recorriendo las obras, comprende que el incesante y vasto universo puede, por un instante, ser capturado por su pincelada. Una serie de bocetos que realizó Gimena en su cuaderno da origen a las obras. A partir de la fantasía, Macri incorpora efectos sobre la realidad de carácter litúrgico o ritual. Texto de sala: Irene Gelfman.

En Galería Sendrós, Wenceslao Villafañe 584. Gratis.

MARTES 23

CINE

Ópera Villera En varios barrios populares de Buenos Aires la ópera seduce a los jóvenes para revitalizarse con nuevos talentos. Mailen es una maestra de música que se propone sumar niños y adolescentes al mundo de la música lírica. Así se empeña en ayudar a que los jóvenes descubran un nuevo universo y superen los obstáculos en los que están inmersos en su vida diaria, a la vez que rompen mitos sociales en torno a la ópera. Una historia de superación a través del arte. El I° Festival de Ópera Villera, el cual se llevó a cabo en los barrios Padre Ricciardelli, Fátima y 21-24, Zavaleta. Dirigida por Néstor Sánchez Sotelo y Ana Farini.

En el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

Incomprendida Siete películas del nuevo panorama del cine italiano formarán parte de este ciclo. Hoy podrá verse Incompresa, de Asia Argento (El corazón es engañoso sobre todas las cosas). Roma, 1984, Aria tiene nueve años. Sus padres, a punto de divorciarse, son egoístas y sólo piensan en sus sus aventuras extraconyugales para satisfacer sus necesidades. A pesar de que sus hermanas mayores son mimadas, Aria es víctima de una indiferencia glacial. Ella desea querer y que la quieran. Con Giulia Salerno, Charlotte Gainsbourg y Gabriel Garko.

A las 19.30, en Cinema Paradiso, calle 46 entre 10 y 11, La Plata. Gratis.

Quisiera tener un submarino A bordo de un crucero que recorre Sudamérica, un marinero descubre un pasillo que conduce a un apartamento en Montevideo. A miles de kilómetros, un grupo de campesinos encuentra un cobertizo abandonado en una colina, al que le asignan poderes sobrenaturales. Inspirado en los viajes de tres horas en ferry de Alex Piperno desde Montevideo a Buenos Aires, este debut surrealista entrelaza historias simultáneas en un laberinto onírico. Los diálogos mínimos y la quietud de las complejas tramas crean un ritmo meditativo donde sumergirse. Con Daniel Quiroga e Inés Bortagaray.

Disponible a través de MUBI.

ARTE

El cauce y las zonas El dibujo es una práctica que Rosa Aragone ha sostenido a través del tiempo, de ahí que sus trabajos exalten la línea; pero aún con el trasfondo de esta presencia constante, sus inquietudes la acercaron a variados medios expresivos que transitó en distintos momentos. Si bien después del ciclo de tapices y acrílicos se concentró en la pintura con óleo y en la representación de figuras humanas, paisajes y naturalezas muertas, en los últimos años su compromiso con el dibujo volvió a desplegarse con fuerza dando lugar a una nutrida serie de grafitos donde se percibe algunas de las recurrencias que atraviesan su producción.

En Miranda Bosch Gallery, Montevideo 1723. Gratis.

ETCÉTERA

Chicas de rock La periodista Romina Zanellato propone un club de música para escuchar, mirar y conocer los movimientos de las mujeres del rock, y trazar un mapa emocional y musical a través de discos, historias, libros, películas y revistas. “Las primeras: Rock en los 70” será el tema que abre estos encuentros para conocer las bandas inaugurales de rock de chicas en el mundo y las pioneras argentinas.

A las 19, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

MIÉRCOLES 24

ARTE

Exhibición colectiva La tierra evoca una cantidad tan amplia de representaciones que sería inútil intentar nombrarlos todos. La religión, la música, la literatura y las artes visuales, se han ocupado de abordar este significante, aunque cayendo en lugares comunes. Los artistas de esta muestra, sin embargo, abordan las representaciones vinculadas a la tierra con propuestas de suma sensibilidad y agudeza, apelando tanto a su materialidad como a sus asociaciones conceptuales. Exponen Fernando 'Coco' Bedoya, Claudia Casarino, Marta Minujín, Juan José Olavarría, Alejandro Puente, Juan Pablo Renzi, Juan Sorrentino y Candelaria Traverso, entre otros.

En Herlitzka + Faria, Libertad 1630. Gratis.

La opacidad de lo evidente Las situaciones que Martín Di Girolamo recrea en sus esculturas resultan confusamente cercanas: se puede ignorar de quiénes se trata pero igual parece haberlas visto antes. Y porque quizás alguna vez el espectador las vio supone que puede entender de qué hablan. Pero, ¿Cuánto del dolor de esas vidas logra traspasar las pantallas para tocarlo? Curador: Fernando Farina.

Hasta el 2 de octubre, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

ETCÉTERA

El Borges celebra a Borges Se celebra la Semana del Lector y la Lectura y a Jorge Luis Borges en el 123° aniversario de su nacimiento. La programación incluye jornadas académicas, conciertos, teatro y exposiciones. La muestra fotográfica se titula El atlas de Borges, una serie de obras y textos pertenecientes a la colección de María Kodama. Atlas fue el anteúltimo libro de Borges. Paradójicamente contiene fotografías que el autor nunca observó. Su aporte a esa “unidad hecha de imágenes y de palabras” es literaria.

Hasta el 28 de agosto, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

Inés Ulanovsky La fotógrafa y escritora, autora del libro Las fotos (Paisanita Editora), se presenta en la escuela Maestro Quinquela, ubicada en el barrio de La Boca. El encuentro se realizará en el salón de actos de la institución, y será público y gratuito.

A las 19, en Av. Pedro de Mendoza 1777. Gratis.

MÚSICA



Ullmann Quintento Esta agrupación irrumpió en la escena con un manojo de tangos clásicos, abordados desde una perspectiva actual. La formación está integrada por Carolina Rodriguez en violín, Lucía Ramírez en bandoneón, Geraldina Carnicina en contrabajo, Patricio Crom en guitarra eléctrica y Leda Torres en piano y arreglos.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: $1000.

TEATRO

El loco y la camisa La dramaturgia de esta obra aborda varios ejes temáticos que van entrelazándose: la locura, la convivencia familiar y la violencia doméstica. Esta pieza constituye, en la actualidad, un referente indiscutido del teatro independiente argentino. Dirige Nelson Valente. Con actuaciones de Gabriel Beck, Ricardo Larrama, Soledad Bautista, José Pablo Suárez y Fabiana Martinez.

A las 20, en el Teatro Picadero, Enrique Santos Discépolo 1857. Entrada: $2400.

JUEVES 25

CINE

Marquetalia Esta es la intromisión explícita de una directora y su cámara en la intimidad de Elida Baldomir, ex presa política y guerrillera tupamara, quien hoy reedita el encierro en su departamento en Montevideo, sin más compañía que su gata y una silla ortopédica. Aquellos años en los que condujo con firmeza una columna militar integrada por hombres, sus acciones de guerra y la familiaridad con las armas, los años de cautiverio y las secuelas de la tortura, hoy se cuelan en cada aspecto de su vida. Sin embargo el estado de su cuerpo contrasta con una sorprendente lucidez, y un humor agudo, punzante. Dirige Laura Linares (Dulce espera).

En el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

Que todo se detenga Germán Baraja es escritor. Sobrevive trabajando freelance, escribiendo para una revista francesa y su único deseo es renunciar. La desilusión política y social, largas horas de encierro, el regreso a la droga, una supuesta paternidad,, la violencia en un hombre que a sus 40 años ya no cree en nada ni en nadie y arremete contra todos. La familia de la que reniega se está extinguiendo pero intentará darse una última oportunidad. El film está basado en el libro de Gonzalo Unamuno. Con dirección de Juan Baldana –Los del suelo, Raúl (la democracia desde adentro)– e interpretaciones de Gerardo Otero, Claudio Tolcachir y Alan Sabbagh.

En el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

TEATRO

Ojo de Pombero Agazapado en la mirada del Diablo, Pombero espera la noche del carnaval para bajar el monte y molestar a las muchachas. Esta vez, la Juana, lazo en mano, parece dispuesta a cazarlo. Lo que resta es venganza. Comedia rural o drama bizarro de Toto Castiñeiras. Esta obra completa su trilogía campera, que incluye Gurisa(2016) y Voraz y Melancolico (2019). Castiñeiras es autor, actor y director de esta obra y es creador del Cirque du Soleil desde el 2004. Completan el elenco Mariela Acosta, Mariano Torre, Julieta Laso y Luciana Buschi.

A las 21, en Timbre 4, Av. Boedo 640. Entrada: desde $1500.

ARTE

Del fin del mundo Inaugura la muestra de la cantante argentina Marina Fages. En la vida “real”, la música puede influenciar estados de ánimo, movilizar a las masas y despertar las más diversas sensaciones. Fages conoce este poder e intenta trasladarlo a sus pinturas, murales e ilustraciones. Sus paisajes son la entrada a un mundo de sueños intensos, donde no se sabe si estás dormido o despierto. Un apocalipsis incandescente que suena.

En Micro Galería, Loyola 514. Gratis.

FOTOGRAFÍA

La imagen generosa Esta exposición, con la curaduría de su hijo Karim Makarius, de María Laura Pérez Veronesi y Marcelo Pizarro, propone un recorrido por el trabajo de Sameer Makarius entre los años 1953 y 1968. Incluye parte de su obra fotográfica, objetos de su laboratorio, sus cámaras y documentos, convirtiéndose en la primera muestra en Argentina que comparte integralmente su arte. Sus imágenes registran la vida cotidiana de lugares comunes y emblemáticos de una ciudad diversa y dinámica.

Hasta el 16 de noviembre, en el Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo, Bolívar 65. Gratis.

VIERNES 26

TEATRO

Lo que el río hace Amelia está desbordada, perdida entre obligaciones, su presente es una montaña de exigencias que trata de escalar cada mañana. La muerte de su padre la obliga a volver al pueblo de su infancia: un escenario donde nada es como lo recordaba; salvo el río, que la invitará a reconocerse en su reflejo o a sumergirse hasta tocar el fondo. ¿Y si ésa que fuimos existiera? ¿Si un día se nos presenta? ¿Qué haríamos con ella? Lo que el río hace está escrita y dirigida por las hermanas María y Paula Marull, quienes también encabezan el elenco junto a William Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Débora Zanolli.

A las 20, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: desde $650.

MÚSICA

Las Ligas Nudistas Con sólo dos discos de estudio, Las Ligas Menores lograron consolidarse como una de las bandas más importantes de la escena independiente latinoamericana. Integrada por Anabella Cartolano (voz y guitarra), Pablo Kemper (voz y guitarra), Nina Carrara (teclados), Micaela Garcia (batería) y Angie Cases Bocci (bajo). El sonido del grupo se caracteriza por sus melodías, y por tomar como influencia bandas alternativas de las últimas tres décadas como Weezer, Guided by Voices, Galaxie 500 y Pavement. Abrirá el show Playa Nudista.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $1800.

Laura Ros Acompañada en batería y percusión por Federico Gil Solá (Wire Train, Divididos) y en bajo por Nahuel Rosso, la cantante y guitarrista argentina se dispone a transitar el repertorio de Joni Mitchell sin perderse a ella misma en el intento.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $1200.

Paykuna En el marco del ciclo Migrantes del Conti, se presenta esta banda. Paykuna estará de gira por Sudamérica con el repertorio de su nuevo disco Rinakaruy. Además del álbum se publicaron cuatro videos filmados en Bolivia. Después de haber tocado en varios países europeos, el grupo se presenta en Latinoamérica. Quedó seleccionado para participar en el Festijazz Internacional de Bolivia y antes de eso pasará por las ciudades de Buenos Aires y Montevideo para presentar su música al público argentino y uruguayo.

A las 21, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

CINE

Nocturna El Cineclub del Museo presenta Invasión, el clásico de Hugo Santiago. Dice Paulo Soria sobre la película: "Se trata de un film fantástico y de un tipo de fantasía que puede calificarse de nueva. No se trata de una ficción científica a la manera de Wells o de Bradbury. Tampoco hay elementos sobrenaturales. Los invasores no llegan de otro mundo y tampoco es psicológicamente fantástico", declaraba Borges respecto de Invasión. Quizás esto sea lo único que separa Invasión de El Eternauta, porque ambas obras nos cuentan lo mismo: un enfrentamiento entre el hombre común argentino y un invasor que intenta someterlo”. Con Olga Zubarry, Lautaro Murúa y Juan Carlos Paz.

A las 23, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $350.

SÁBADO 27

MÚSICA

Julieta Laso Ella canta todo el tiempo desde que supo que podía hacerlo. Yuri Venturin la invitó a cantar en su orquesta, la mítica Fernández Fierro. Años después, Julieta comenzó su carrera solista y un álbum: bandoneones, un contrabajo, un bombo y una caja. Cabeza negra es un ruego gritado desde algún balcón desvencijado de Buenos Aires. En un barrio de la zona sur. Desde un puente sobre la autopista Richieri. Es el arrabal de este continente. En cada canción suplica, no con sumisión, porque el sonido del disco es una amenaza. Es la liturgia de escuchar canciones de protesta, como si fueran de amor.

A las 21, en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 722. Entrada: desde $1800.

TEATRO

El artista de moda Inspirada en la relación entre Jean Genet y el joven Abdallah, en este espectáculo asistimos al tumultuoso romance entre un escritor de cierto prestigio y un muchacho del conurbano, una suerte de melodrama Fassbinderiano en el que dos actrices interpretan a dos hombres. Cuenta el director Miguel Zeballos: “El proyecto dedicado a la figura de Jean Genet abarca el teatro, la performance, el cine y la literatura. En relación al teatro la trilogía está compuesta por las obras Traigan a mi noche furibunda el corazón de Jean Genet, El artista de moda y Jean Genet, ahora. Con actuaciones de Cintia Hernández y Marcela Padvalskiks.

A las 22.30, en Nün Teatro Bar 419, Velasco. Entrada: $1500.

De interpretatione Un intérprete pone en tensión el devenir del tiempo y las ausencias: decide salvarlo a través de la confesión de sus puestas pasadas, sobre obras de Antón Chejov. ¿Cómo puede interpretarse un texto sin traicionar a su autor? El ser-en-el-mundo desplegado ante el texto: su memoria y recuerdos, su vínculo con el pasado, su presente y futuro, y la ruptura de lo cotidiano, que permitirán el desarrollo de ese ser-en-el-mundo, bajo la modalidad de poder ser. Dirige y actúa Marcelo Savignone.

A las 22, en Teatro Belisario , Av. Corrientes 1624. Entrada: $1000.

Confesiones de un escritor Se estrena el homenaje teatral a Haroldo Conti, a su literatura y su militancia política. La obra propone imaginar la última noche de Conti a través de la evocación de un conjunto de textos centrados en su literatura y en sus miradas en torno a la práctica literaria y su compromiso político. El elenco está conformado por Gustavo Pardi, Gabriela Perera y Diana Kamen. Dirige Manuel Santos Iñurrieta.

A las 22.15, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $1200.

Rota En esta nueva creación de la compañía El Balcón de Meursault, una mujer pugna por reconstruir su existencia tras la muerte de su hijo, quien se suicidó luego de matar a su novia. En soledad, intentará rearmar el rompecabezas de su cuerpo. De la mano del recuerdo se despliega el sin sabor de la pérdida. Al detenerse, vislumbra su rotura. Esta madre intentará encontrar algo de amor, de comprensión, como cualquier otra mujer. Sólo el empoderamiento de su búsqueda podrá enfrentarla con quienes la juzgan. Protagoniza Raquel Ameri.

A las 20, en Teatro El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: $1200.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para aparecer en esta sección se debe enviar la información a la redacción de Página/12, Venezuela 356 o por e-mail a [email protected] Para que ésta pueda ser publicada debe figurar en forma clara una descripción de la actividad, dirección, días, horarios y precio, a lo que se puede agregar material fotográfico. El cierre es el día miércoles, por lo que para una mejor clasificación del material se recomienda que éste llegue los días lunes y martes.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------