Rusia bloquea la adopción en la ONU de un tratado de desarme nuclear

Rusia bloqueó en las últimas horas el consenso necesario para adoptar una declaración conjunta sobre un tratado de desarme nuclear en la ONU. Lo hizo al denunciar aspectos "falsos y politizados" del texto final relacionados con la guerra en Ucrania y el conflicto alrededor de la central de Zaporiyia.



El Tratado de No Proliferación Nuclear (NPT, por sus siglas en inglés), que 191 signatarios revisan cada cinco años, tiene como objetivo evitar la proliferación de armas atómicas, promover el desarme completo y fomentar la cooperación en el uso pacífico de este tipo de energía.



Los países se reunieron desde el 1º de agosto en la sede de la ONU en Nueva York para participar de las negociaciones, incluyendo una sesión final que se pospuso durante varias horas hasta la noche del viernes. Al final, el presidente de la conferencia, el argentino Gustavo Zlauvinen, dijo que "no estaba en condiciones de lograr un acuerdo" después de que Rusia discrepara del texto.



El jefe adjunto de la delegación rusa en la conferencia, Andrei Belousov, denunció que las declaraciones "falsas y politizadas" de varias delegaciones sobre la situación en Ucrania impidieron llegar a un consenso sobre el documento. "Ucrania y los curadores del régimen de Kiev tienen toda la responsabilidad por la falta de un resultado positivo final", dijo el diplomático, al señalar que se hicieron declaraciones "antirrusas" durante toda la conferencia.



"Nuestra delegación tiene una objeción clave sobre algunos párrafos que son de naturaleza descaradamente política", indicó por su parte el subdirector del Departamento de No Proliferación y Control de Armas del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Igor Vishnevetski, y agregó que su país no fue el único que se opuso al texto.



Según fuentes cercanas a las negociaciones, Moscú rechazó en particular los párrafos relativos a la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, ocupada por el ejército ruso desde marzo. El último proyecto de texto había expresado su "grave preocupación" por las actividades militares en torno a las centrales ucranianas, incluyendo Zaporiyia, así como por la pérdida de control de Ucrania sobre estos sitios y el impacto negativo en la seguridad.



Los firmantes debatieron otros temas candentes durante la conferencia, como el programa nuclear de Irán y las pruebas nucleares de Corea del Norte. En la última conferencia de revisión de 2015, las partes tampoco pudieron llegar a un acuerdo sobre asuntos sustanciales.