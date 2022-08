"El Cuento de la Criada" estrenó el tráiler oficial de su quinta temporada. La plataforma Hulu lo dio a conocer este miércoles en sus redes sociales. La multipremiada serie regresará el próximo 14 de septiembre.

Tras el final de la cuarta temporada, la nueva entrega de "El cuento de la Criada" se centrará en la confrontación entre June Osborne (Elizabeth Moss) y Serena Joy (Yvonne Strahovski).

El adelanto revela que la protagonista empieza a lidiar con las consecuencias del asesinato de Fred Waterford (Joseph Fiennes). Tras la muerte del Comandante, la relación entre Canadá y Gilead se tensa aún más y Serena consigue ganarse la empatía de la opinión pública.

Como era de esperar, la nueva temporada no contará con la participación de Joseph Finnes, pero sorpresivamente otra actriz anunció que no seguirá en la serie. Alexis Bledel, conocida por encarnar a Rory en Gilmore Girls, recientemente confirmó en un comunicado que ya no interpretará a Emily. En su declaración no especificó las razones de su salida y tampoco se sabe si será reemplazada o dejará de existir el personaje en la trama de la serie.

Una de las incoporaciones para la quinta entrega es la actriz Genevieve Angelson que interpretará a la Sra. Wheeler, una fanática de Serena Joy. También se suma al elenco Christine Ko, que dará vida a Lily, una ex Martha refugiada que lidera la resistencia contra el crecimiento de Gilead en Canadá.