El ex presidente Mauricio Macri pegó el faltazo el miércoles a la reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio pero este jueves continuó con su gira proselitista en los lugares donde se siente cómodo como la Bolsa de Comercio de Córdoba. Allí, Macri anticipó algo que no surgió de la reunión de los referentes nacionales: "Va a haber PASO", dijo en referencia al mecanismo para resolver las candidaturas de la coalición, una instancia electoral que como presidente buscó eliminar.

Al dar por hecho que habrá PASO dentro de Juntos por el Cambio, mientras en la mesa nacional de ayer la preocupación era que esa instancia se pierde en algunas provincias, Macri aprovechó para enviar mensaje luego de la semana de duras internas cambiemitas por las acusaciones lanzadas por Elisa Carrió. "Hay que aceptar las reglas y competir honestamente. No puede ser el fin del mundo que uno no conduzca, que otros estén en otro lugar", propuso Macri.

El ex presidente siguió mostrándose confiado al hablar de la disputa interna por quién será candidato -"que quieran competir es lógico, somos seres humanos, hay egos y muchos tienen vocación de liderar"- y aseguró que "Juntos por el Cambio está destinado a gobernar". Ya confiado en el destino y no solo en el mérito, Macri practicó un nuevo slogan: "Se vienen 20 años de claridad, de crecimiento, de desarrollo, de poder proyectar".

Según el ex presidente eso ocurrirá en un próximo Gobierno de Juntos por el Cambio y confió en "el nivel de claridad, de madurez que hoy tiene el ciudadano argentino promedio, no lo tenía hace cuatro años". "Ahora están viendo lo que los cordobeses vieron varios años atrás", señaló Macri frente a los empresarios cordobesas, provincia donde Juntos por el Cambio obtuvo los mejores resultados en las elecciones nacionales.

Sin embargo, el fundador de la coalición opositora de derecha reconoció que Juntos por el Cambio no es profeta en las tierras que le generan tanto optimismo: "En Córdoba, a nivel local, hemos sido un fracaso, no hemos construido una propuesta acorde a lo que fuimos a nivel nacional". Y volvió a hablar de cómo resolver las internas: "No importa quién sea el candidato, pero primero tiene que haber una regla, somos una coalición seria".

Macri modo Milei

A pesar de que la posible incorporación del ultraderechista Javier Milei ya parece vetada en Juntos por el Cambio --algo que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aún busca construir--, Macri mantiene el discurso de Milei a la hora de hablarlo a su electorado: "Hoy la gente está entendiendo que la libertad es una sola. Todos necesitamos que nos saquen esta pata de encima de un Estado asfixiante que nos carga de impuestos".

En ese tono, Macri criticó al Gobierno nacional y dijo que "no hay que personalizar, lo importante es que todos entendamos que con estas ideas nadie puede construir algo bueno para nosotros".