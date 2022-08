Con dos dictámenes, uno de mayoría y otro de minoría, llegó al recinto del Senado el proyecto de ley mediante el cual se avanzará nuevamente, tal como sucedió en las elecciones de 2021, en la suspensión de las PASO en Salta.

En un extenso debate, legisladores de diferentes departamentos expusieron sus argumentos, mayoritariamente a favor, de suspender, de manera excepcional y por única vez, las primarias del año que viene.

Estafas electorales

Por el oficialismo, una de las voces que se hizo escuchar fue la del senador por Anta, Marcelo Durval García, quien recordó que cuando asumió la banca en 2019 presentó un proyecto para que directamente se eliminen las PASO en la provincia.

"Hay cosas que son más importantes para las familias que la realización de las PASO, y estoy convencido que en el sentir de la gente no está tener que salir de sus hogares cada dos años a votar en una elección que no dirime ninguna situación", argumentó.

Asimismo, denunció a los candidatos que se presentan en las elecciones primarias para medir su caudal de votos y de acuerdo a eso se presentan en la general.

García no dudó de tildar esta metodología de estafa al electorado: "muchos candidatos que no obtuvieron un resultado positivo en las PASO, se unieron a otros candidatos de otras listas, renunciaron a sus candidaturas e hicieron alianzas para ir en contra del candidato más votado, lo que es ni más ni menos que una estafa electoral fundamentalmente a los electores de depositaron la confianza en esa lista", aseguró.

Reforma electoral

El dictamen de minoría que rechazaba la suspensión de las elecciones primarias contó con las firmas de los senadores Javier Mónico (Rosario de la Frontera) y Walter Wayar (Cachi), quienes también expusieron sus razones por las cuales consideran negativo para el sistema electoral de la provincia eliminar las PASO.

El primero preside la comisión de Legislación General del Senado, uno de los espacios donde se analizaron los alcances del proyecto.

Para Mónico, esta ley vulnera la seguridad jurídica de la provincia, ya que "no es oportuno modificar las reglas de juego y generar una incertidumbre constante respecto a lo que van a ser las normas mediante las cuales vamos a elegir nuestros a candidatos y las normas electorales mediante las cuales nos vamos a manejar".

"No podemos seguir atando con alambre una cosa tan trascendente como es el sistema electoral, y me parece que ya es tiempo para analizar una reforma y no seguir con parches o soluciones provisorias, sino buscar un sistema que tenga permanencia y vigencia para todos los salteños, donde podríamos incluir la cuestión de la fecha de las elecciones", añadió.

Teniendo en cuenta que se fijó como fecha para la elección general el próximo 16 de abril de 2023, Mónico cuestionó el margen de tiempo que existirá en las transiciones fundamentalmente en el ejecutivo provincial, como en los ejecutivos municipales, en caso de que resulten electos candidatos que llegan a la elección sin ostentar dichos cargos.

"Debería haber una fecha fija cercana al cambio de mando en la cual se celebren cada dos años las elecciones en nuestra provincia, y no dejar librado todo a la definición del Poder Ejecutivo, porque es una falencia que tiene nuestro sistema electoral desde hace mucho tiempo", cuestionó.

Además, mostró su preocupación por el tiempo que se va a dar desde abril a diciembre para los recambios en los ejecutivos: "estamos hablando de un 15% del mandato vigente, ya sea del gobernador o de cualquier intendente o legislador, el cual lo ejercerá sabiendo que no va a continuar en ese cargo, algo que me parece muy riesgoso para lo institucional en nuestra provincia, más allá de todos los sistemas de control existentes".

A su turno, el senador Wayar consideró que "lo que realmente la gente quiere son instituciones fuertes, por eso me llamó la atención que a la hora de tratar esta ley, un diputado dijo que no debería haber Senado".

"En el 2021 sacaron las PASO por la pandemia, pero pusieron la fecha de la elección en un mes sanitario muy complicado, entonces no es que piensan tanto en lo que quiere la gente, que justamente es la que nos da una responsabilidad institucional con el voto y nos debemos hacer cargo de ello", criticó.

Ajustados a derecho

Del lado de los que votaron a favor de la suspensión, Jorge Soto, representante del departamento La Viña, indicó que el proyecto que finalmente se aprobó significa "estar en el camino correcto".

Señaló que de ninguna manera la injerencia de una ley en el recambio de los Concejos Deliberantes de más de 7 miembros avasalla las autonomías municipales.

"La Constitución Nacional les da facultad a las provincias para que regulen todo lo relacionado con las comunas, aún cuando fueren aplicables a los poderes municipales, y en este caso a través de la Legislatura y de una ley, por eso tenemos que estar convencidos de que estamos actuando ajustados a derecho y en ningún momento se avasallan las autonomías municipales", aclaró.

Desafuero

Al inicio de la sesión se aprobó un acta de la comisión de Justicia sobre el pedido de desafuero del senador por Rosario de la Frontera, Sergio Ramos, ya que se considera que estando recurrido tal pedido, corresponde que se suspenda el tratamiento hasta tanto la queja por recurso denegado sea resuelto por la Corte de Justicia.

Según palabras del presidente de la comisión de Justicia, Jorge Soto, "esto se hace para evitar una posible colisión entre una resolución judicial y un trámite de desafuero, que eventualmente devendría en abstracto".

El senador Ramos enfrenta una causa sobre peculado que tramita en el Juzgado de Garantías N° 2 de Salta.