Los ahorristas minoristas compraron de forma neta 688 millones de dólares en julio, según informó este viernes el Banco Central. La autoridad monetaria detalló que estas compras fueron para atender gastos efectuados con tarjetas y, pese al estricto control de capitales, para atesoramiento, por 394 y 256 millones, respectivamente. En total hubo 1,4 millones de personas que compras billetes, mientas que 19 mil personas vendieron en el mercado de cambio oficial.

El Banco Central publicó estos datos en su informe mensual sobre balance cambiario, en que se precisan movimientos de entrada y salida de divisas al país a partir de la cuenta corriente, cuenta capital y financiera. Desde la entidad aprovecharon a dar un panorama sobre la situación internacional.

“La economía global continúa recuperándose, pero moderando su ritmo frente a la incertidumbre asociada al conflicto armado entre Rusia y Ucrania y el incremento de las tasas de interés de referencia en las principales economías del mundo por la suba de la inflación como consecuencia principalmente del aumento de los precios internacionales de la energía y los alimentos y de las disrupciones en las cadenas de suministros de insumos”, indicaron.

En este contexto, el Central señaló que continuó perfeccionando la regulación cambiaria con el fin de promover una asignación de divisas más eficiente, mientras destacó que el campo liquidó menos divisas. “En julio, el sector real fue comprador neto de moneda extranjera por 227 millones de dólares. Dentro de ese grupo, el principal sector en términos de ventas netas en el mercado de cambios, oleaginosas y cereales, registró ingresos netos por 2677 millones, un 19 por ciento menor al del mismo mes de 2021”, se precisó.

Además se indicó que el sector real excluyendo oleaginosas y cereales fue comprador neto por un total de 2903 millones, exhibiendo un aumento interanual del 27 por ciento. “Las compras fueron destinadas principalmente a realizar pagos de importaciones netas de bienes y servicios y a cancelar deuda financiera”, indicó la autoridad monetaria en su informe.

En tanto, la cuenta corriente cambiaria, que comprende los flujos netos por exportaciones netas de bienes y servicios e ingreso primario y secundario, registró un déficit de 1302 millones de dólares. Este resultado fue explicado por los resultados deficitarios de servicios e ingreso primario por 1065 y por 934 millones, respectivamente, lo cual estuvo parcialmente compensados por los ingresos netos en concepto de bienes por 689 millones.

Por el lado de la cuenta financiera cambiaria del sector privado no financiero hubo un déficit de 620 millones en el mes. “Se destacaron los registros por las cancelaciones de saldos en moneda extranjera con entidades locales por el uso de tarjetas con proveedores no residentes por 368 millones (las cuales no conllevan una demanda neta de moneda extranjera), la formación de activos externos por 164 millones y la cancelación de préstamos con el exterior, títulos de deuda y con organismos internacionales por 121 millones”, detalló la entidad.

En julio, mientras tanto, las operaciones de la cuenta financiera cambiaria del sector financiero resultaron superavitarias en 347 millones. Este resultado está explicado principalmente por la disminución de 291 millones de los activos externos líquidos de las entidades que conforman la Posición General de Cambios (PGC).

Por su parte, las operaciones de la cuenta financiera cambiaria del Gobierno General y Banco Central resultaron deficitarias en 2099 millones, explicados principalmente por los pagos al Fondo Monetario Internacional equivalentes a 1961 millones (es decir, unos 1488 millones de DEG).

En conclusión, las reservas internacionales del Central terminaron cayendo en julio 4555 millones de dólares, finalizando el mes en un nivel de 38.232 millones. “Esta disminución fue explicada principalmente por los pagos netos al Fondo Monetario Internacional, a otros organismos de crédito y de intereses y capital de títulos en moneda extranjera emitidos por el Gobierno Nacional por el equivalente a 2.667 millones y por las ventas netas del BCRA en el mercado de cambios”, cerró el informe de la autoridad monetaria.