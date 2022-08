La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, visitó ayer el pueblo de Rivadavia, en el departamento homónimo, en el marco del Día Nacional por una Argentina sin Chagas, que se conmemora el último viernes de agosto, y del Día Nacional del Vacunador, que se celebra el 26 de agosto.

En ese contexto puntualizó que hay una partida de 10 millones de pesos que no se gastarán este año, sino el el año que viene, porque las vacunas llegan en 2023.

La consulta se realizó ante la novedad de las últimas decisiones tomadas por Massa, quien por decreto dispuso el recorte de 128 mil millones en el presupuesto nacional, de los cuales 10 mil millones se realizaron sobre el “Ministerio de Salud, Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles”.

“Esa disminución no implica que no vamos a poder comprar algo, sino que se aplica sobe las vacunas que llegan el año que viene y se pagarán el año que viene”, sostuvo la funcionaria al responder a las consultas del periodista local Diógenes Escobar.

Al conversar con representantes de medios locales, la funcionaria afirmó que ya son tres mil las casas que fueron rociadas en los distintos departamentos de la provincia de Salta para combatir a la vinchuca, insecto vector que transmite el mal de Chagas. A ello añadió, durante el acto, que Salta se suma a la intención de “interrupción del Chagas vectorial”, lo cual implica además la necesaria revisión de las personas gestantes y recién nacidos con el fin de dar el tratamiento de manera temprana en caso de que la enfermedad sea detectada.

Un cartel molesto

Demetrio Campos es cacique de la comunidad wichí La Misión, del pueblo de Rivadavia, ubicado en la Banda Sur departamental. Ayer, ante las necesidad de contar con más médicos, remedios y centros de atención primaria en distintas comunidades, fue hasta el lugar del acto oficial con un afiche, que se mostró junto a otros tantos que había. Sin embargo, la Policía se lo quitó.

En ese sentido, Vizzotti que la falta de médicos no responde a una falta de compromiso de la provincia, es un tema que trasciende la provincia y se está trabajando en eso. También explicó que es difícil que el personal de salud quiera mudarse a lugares lejanos por lo que se emplean estrategias como que vayan médicos de localidades cercanas.

La ministra reafirmó que se sigue trabajando para aumentar la cantidad de médicos.Pero en ningún momento se hablo de recorte o ajuste.No se va a recortar nada de vacunas ni de otro insumo necesario para los programas.



En una radio local, el referente originario contó que su presencia en el acto oficial se había resuelto en una asamblea con el propósito de solicitar más profesionales médicos en el Hospital, además de remedios y salitas de primera atención.



“Estaba allí a 20 metros y de pronto llega la Policía y dice que no está bien. Que llega una ministra. Y en realidad yo no vine a hacer problemas con quienes estaban ahí. Hay una verdad que no se soluciona y es la falta de médico y medicamentos”, explicó el referente.



“Si no hay medicamento en el Hospital está todo jodido. Somos ocho mil habitantes y solo un médico se queda siempre”, insistió.

“El federalismo es una convicción”, había dicho antes Vizzotti ante los medios de Rivadavia Banda Sur, comuna ubicada en el segundo departamento con más cantidad de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de la Argentina, según los datos del censo 2010. El primero es Ramón Lista, en Formosa, que limita con Rivadavia en Salta.