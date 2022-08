El congresista colombiano Miguel Polo Polo se retractó con una carta pública de sus fuertes dichos contra la hoy vicepresidenta Francia Márquez Mina durante la campaña electoral.

A última hora del viernes, el legislador se expresó a través de las redes de los agravios contra la ahora primera vicepresidenta de origen afrocolombiano, a la que había calificado de "estafadora" y "ladrona" por recibir un subsidio del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), en el que ella estaba inscripta.

El mes pasado, Polo Polo debió concurrir a la Fiscalía General de la Nación para una audiencia de conciliación. “Es nuestra manera de pensar, creo que la libertad de expresión radica en eso y muchas veces lastima a las personas. Yo no tengo la culpa de eso. Esto es una posición coherente”, dijo el diputado en una entrevista.

No obstante, se tuvo que retractar. “Luego de haber llegado a un acuerdo conciliatorio ante la Sala de (sic) Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia con la vicepresidenta de la República señora (sic) Francia Márquez; manifiesto que no puedo afirmar y en consecuencia me retracto acerca de que la señora Francia Márquez sea estafadora, o ladrona toda vez que no ha sido objeto de reproche judicial alguno”, dice el texto.

Añadió que “también de que sea propietaria de minas de oro en el cauca (sic), o que esté explotando dicha región, como tampoco que el grupo delincuencial denominado ELN haya apoyado su candidatura a la vicepresidencia. En consecuencia corrijo los mensajes emitidos en el marco de la campaña presidencial con los cuales pude haber herido o afectado su honra y buen nombre”.

Francia Márquez saludó el comunicado, que se suma a las disculpas de otras figuras ligadas al expresidente Álvaro Uribe, que la vincularon a la guerrilla del ELN.

“Así termina una gesta jurídica por la reivindicación del derecho a la honra y el buen nombre. Que sea una oportunidad para aprender de lo sucedido y cambiar la forma en que nos tratamos como sociedad. ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre! Gracias a mi Abogado Carlos Hernán Escobar”, manifestó la vicepresidenta de Gustavo Petro.