Fito Páez participó el lunes por la noche del show que Elvis Costello and The Imposters ofrecieron en el Kavli Theatre de la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. El músico rosarino se encuentra allí grabando la nueva versión del disco "El Amor después del amor", junto a los productores Gustavo Borner y Diego Olivero.

“Anoche fui invitado por esta banda excepcional a tocar en el teatro Kavli. No podría haber tenido un mejor final mi estadía en Los Ángeles. Gracias a Elvis Costello and The Imposters por recibirme con tanto amor y gratitud”, escribió Páez en Instagram.

"¡Los amo hermanitos!", agregó en el posteo junto a una foto con Costello, Steve Nieve, Davey Faragher, Clint- Pete Thomas y Charlie Sexton, integrantes de la banda.

"El amor después del amor", gira y nuevo disco con artistas invitados

En el marco de los 30 años del lanzamiento su disco más embleámtico, Páez había anticipado que este mes comenzaría a grabar una nueva edición de "El amor después del amor", estrenado un 1 de junio de 1992, con artistas invitados y versiones "muy diferentes" a las conocidas.



Si bien había asegurado que buscaba incorporar al proyecto referencias de la actual escena urbana como Bizarrap, Dillom, Nathy Peluso y Ca7riel, también había dicho que tenía ganas de llamar a figuras internacionales como Elvis Costello, Caetano (Veloso), Chico (Buarque), Rubén Rada y David Byrne.

El repertorio de aquel emblemático y exitoso álbum, de 14 canciones, incluyó: “Dos días en la vida", “La Verónica”, “Tráfico por Katmandú”, “Pétalo de sal”, “Creo” “Sasha, Sissí y el Círculo de Baba”, “Un vestido y un amor” (dedicada a su pareja Cecilia Roth), “Tumbas de la Gloria”, “La rueda mágica”, “Detrás del muro de los lamentos”, “Balada de Donna Helena”, “Brillante sobre el Mic” y “A rodar mi vida”.



Además, realizará 8 shows en el Movistar Arena de Buenos Aires con entradas agotadas, en el marco de una gira que lo llevará también por las ciudades de Córdoba y Rosario, y pasará también por Estados Unidos, Venezuela, España, Uruguay y Chile.



¿Qué músicos famosos fueron parte del álbum original?



La banda de Páez de los primeros años de la década del 90 estuvo integrada por Tweety González, Ulises Butrón, Guillermo Vadalá y Daniel Colombres.

El disco en cuestión contó con la participación de Mercedes Sosa, Luis Alberto Spinetta, Charly García, Fabiana Cantilo, Andrés Calamaro, Celeste Carballo, Claudia Puyó, Fabián Gallardo, Chucho Marchand, Antonio Carmona, Chango Farías Gómez, Osvaldo Fattoruso, Melingo, Ariel Rot y Lucho González, entre otros.