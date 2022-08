Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, sumó más leña al fuego de la interna de Juntos por el Cambio al defender el operativo que la Policía de la Ciudad desplegó el sábado en la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un tema que en las últimas horas enfrentó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

En un comunicado difundido este lunes, la líder de la Coalición Cívica, junto a Paula Oliveto, Facundo Del Gaiso, Hernán Reyes, Cecilia Ferrero y Lucía Romano, expresaron su "apoyo al Gobierno de la Ciudad y a su Policía" por su "su accionar del sábado en la puerta de la casa de Cristina Kirchner" y pidieron "evitar bajezas personales", un mensaje que tiene como destinataria a Bullrich, quien este domingo calificó de “débil” al gobierno porteño por permitir que las movilizaciones populares tomen las calles.

El documento de la Coalición Cívica también incluyó "un llamado a la reflexión a la señora Vicepresidente de la Nación para que tome conciencia de que sus vecinos, en general, son gente de la tercera edad".

"Esas manifestaciones en calles tan pequeñas, con gente mayor de 60 y 70 años viviendo ahí, pueden causar pánico y miedo a los habitantes de un lugar muy tranquilo, como ella misma lo sabe. Solicitamos que evite violentar a esas personas mayores que son sus vecinos en este camino tan difícil”, señalaron, sin hacer mención a las manifestaciones violentas contra la vicepresidenta que se venían llevando a cabo en el mismo lugar por parte de simpatizantes de la oposición.

Interna en Juntos por el Cambio

El llamado a "evitar bajezas personales" de la Coalición Cívica representa una nueva muestra de apoyo a Horacio Rodríguez Larreta y de distanciamiento con Patricia Bullrich, principal referenta junto a Mauricio Macri del ala dura de Juntos Por el Cambio, quien este domingo calificó de "débil" la actuación de la policía porteña.

"La Ciudad siempre está con las calles tomadas. Nos ven débiles por eso. Yo quiero representar un Juntos por el cambio que no se deje manejar por el kirchnerismo", lanzó la presidenta del PRO durante una entrevista televisiva, en un claro desafío a Horacio Rodríguez Larreta.

“En materia de seguridad, no podés tener miedo. Cuando vos tomás la decisión de poner la valla, la mantenés. Y no te corrés de ahí. Lo que te están poniendo en duda no es la valla, eso es simbólico. Ponen en duda tu Gobierno”, insistió la ex ministra de seguridad, quien se jactó de su accionar durante el gobierno macrista ya que, recordó, "cuando puse vallas en el Puente Pueyrredón no me pasaron nunca".

Quien salió a responderle a Bullrich fue el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. “Me llaman mucho la atención las declaraciones de Patricia Bullrich sobre el accionar de la Policía de la Ciudad”, dijo el funcionario, quien sostuvo que la fuerza que conduce actuó con “profesionalismo y responsabilidad, sin dejarse amedrentar incluso por dirigentes políticos devenidos en manifestantes”.

La actitud de la presidenta del PRO, advirtió D’Alessandro en ese sentido, "resulta funcional al kirchnerismo, que pretende caos y violencia. Es momento de unirnos y dejar de lado las mezquindades políticas”, exigió.

