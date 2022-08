Daniel Radcliffe, la estrella de la saga de películas de "Harry Potter", será el protagonista de la película "Weird: The Al Yankovic Story", la historia biográfica de Alfred Matthew Yankovic, un cantante y humorista que, acompañado de su acordeón, saltó a la fama a mediados de los años 70 por sus imitaciones y parodias de canciones populares. El filme de Eric Appel se estrenará el próximo 4 de noviembre, pero esta semana se conoció el tráiler oficial, que muestra al actor a los besos con Madonna —interpretada por Evan Rachel Wood—.

"Weird: The Al Yankovic Story": Daniel Radcliffe y Evan Rachel Woods en la nueva biopic

A pesar de la difícil tarea que implica despegarse del papel que lo catapultó a la fama como el mago de la cicatriz en la frente, Radcliffe vuelve a la pantalla grande para encarnar un personaje completamente opuesto: un artista estadounidense que, con reversiones humorísticas de clásicos del rock y el pop, logró hacerse de 5 premios Grammys y 6 discos de platino.

Alfred Matthew Yancovic, el protagonista de esta biopic, fue un músico y comediante estadounidense que se ganaba la vida poniéndole una cuota de humor al repertorio de canciones famosas de los artistas del momento. Con su estilo particular para recrear temas y su carisma, conquistó el afecto de miles de espectadores, al punto que se convirtió en una figura de la cultura popular norteamericana.

Las versiones más emblemáticas de "Weird Al", como se conoce al extravagante músico de rulos y acordeón, son "Eat it" -por "Beat it", de Michael Jackson-, "Like a Surgeon" -por "Like a Virgen" de Madonna-, y "I love Rocky Road" -por "I love rock n' roll" de Joan Jett & the Blackhearts, entre otras. Su popularidad fue tan grande que llegó a tener participaciones en series y películas de renombre internacional: "Los Simpson", "Scooby-Doo", "How I Met your Mother", "La pistola desnuda", y otros.

En el tráiler oficial de la película, Madonna (Woods) visita la mansión que Yancovich logra comprar con el fruto de su éxito para pedirle que rehaga uno de sus hits: "Me preguntaba si ibas a hacer una parodia de mi canción Like A Virgin", le pregunta mientras intenta seducirlo con miradas furtivas. "Weird Al" le pregunta a la diva si esa canción era autobiográfica, a lo que ella le contesta: "Sí, excepto por el hecho de que he tenido mucho sexo", y posteriormente, inician una maratón de besos.

Pese a lo que muestra el avance de la biopic y a que Daniel Radcliffe dijo que se trata de "la historia absolutamente 100 por ciento real de la depravada y escandalosa vida de Weird Al", no hay certezas acerca de si en la vida real las celebridades mantuvieron una relación.



El tráiler de la nueva película del protagonista de Harry Potter

Daniel Radfliffe, de 33 años, se pone en la piel de Alfred Yancovich con una melena tupida y rizada, bigote y un par de anteojos grandes de armazón metálica. Al comienzo del tráiler, el protagonista explica en un enunciado la trama: "Toda mi vida, todo lo que he querido, es inventar nuevas palabras para una canción que ya existe".



En el adelanto se aprecian momentos clave de la infancia y la adolescencia del músico estadounidense hasta convertirse en una estrella. Asimismo, en varias escenas, Radfliffe aparece sobre el escenario sin camisa o vestido de forma extravagante para parodiar a algunos famosos cantantes. También se lo ve de bata y descalzo en una imponente mansión, donde recibe la visita de la Reina del Pop.



Entre otras cosas, el tráiler adelanta la participación especial del actor Rain Wilson, conocido por el papel de Dwight Schrute de "The Office", interpretando al célebre locutor radial "Dr. Demento", quien ayudó a impulsar la carrera de Weird. La biografía también sigue momentos de lucha y tensión en la vida del famoso músico y humorista, que hoy tiene 66 años.



"Frente a todos los miles de millones de personas en todo el mundo que miran en este momento, todo lo que quiero decir es que seas tan raro como quieras ser", expresa el acordeonista del filme en la entrega de uno de sus premios: "Nunca encontrarás la verdadera felicidad hasta que realmente aceptes quién eres", cierra el tráiler.



