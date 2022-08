El delantero de Boca Sebastián Villa sufrió una lesión en su rodilla que le demandaría una pequeña intervención quirúrgica, razón por la que podría perderse el perderse el Superclásico frente a River, dentro de once días. El colombiano, pieza clave en la estructura del entrenador Hugo Ibarra, sufrió la rotura parcial de un menisco, por lo que debería ser operado mediante una artroscopia y tendría para un mes y medio de recuperación.

"A Villa le duele mucho y lo mejor es que se opere, pero se viene el Superclásico, hay que ver qué se resuelve", comentaron allegados al futbolista de Boca, a quien le recomendaron ser intervenido lo antes posible.



El cuerpo médico de Boca está convencido de realizar la operación para limpiar por completo la zona afectada, por lo cual lo volverán a someter a estudios para tomar la decisión final ya que el encuentro frente a River es el domingo 11. En caso de operarse para solucionar el problema meniscal, el jugador colombiano recién podría reaparecer a mediados de octubre para la etapa final del campeonato y de la Copa Argentina, aunque no es lo recomendado.

El problema de Villa se originó en una de las últimas jugadas del encuentro del domingo pasado con Atlético Tucumán, que finalizó con victoria de Boca por 2 a 1. El delantero hizo un movimiento brusco y eso le causó un gran dolor en su rodilla derecha, algo que no le permitió entrenarse con normalidad el martes y que tomara una sesión de kinesiología este miércoles.

Si se decide la intervención, la rehabilitación le demandaría entre 20 y 40 días, según los tiempos habituales. En principio, Boca no buscará un reemplazante, pero en consecuencia no se irá Luis Vázquez, pretendido por varios clubes del exterior. "Le duele mucho, él quiere operarse", aseguraron diferentes fuentes dirigenciales. En ese caso significaría una baja más que sensible para Ibarra, quien no tiene muchas opciones de recambio en el ataque, ya que el jugador cafetero se sumó al lesionado Exequiel "Changuito" Zeballos -fractura de tibia y peroné-.