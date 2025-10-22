Después de dos shows, uno en mayo y otro en junio, y del recital bajo un diluvio hace pocas semanas, Airbag anunció que tendrá su cuarta presentación en Núñez.

Serán cuatro River, en una seguilla de noches multitudinarias y agotadas que la banda de Don Torcuato tuvo en este 2025.

Sus presentaciones al aire libre ya son un clásico de la escena nacional, con Argentinos Jrs. en 2022, un Vélez en 2023, otros tres Vélez en 2024 y esta Maratón en River 2025.

Fuegos artificiales, una fuerte puesta en escena, hits de un rock con doble bombo, tangos y tres horas de recital envuelven cada una de esas presentaciones.

Incluso, Ricardo Mollo los acompañó en el último Monumental, en la canción "Fugitivo", y se sumó para una versión de "Me gusta ese tajo", el clásico de Pescado Rabioso.

La gira del Club de la Pelea

Su último disco los llevó por un tour americano y europeo, pero también se caracterizó por llenar estadios en todo el país.

El álbum tiene diez canciones, con sonidos de rock tradicional -con reminiscencias hard y glam-, crítica social, un guiño a Hollywood y las baladas clásicas de la banda. Todo de puño y letra -alma y cuerpo- de Patricio, Gastón y Guido, los tres Sardelli.

Este material terminó de ubicarlos como héroes de la nueva generación de rock nacional, en medio de rankings invadidos de trap y sonidos urbanos, y como compositores natos de hits.

El cuarto River: venta de entradas

El cuarto -¿y último?- show del año en River será el miércoles 17 de diciembre.

La preventa está prevista para el jueves 23 desde las 12, con exclusividad bancaria y en la página allaccess.com.ar. Mientras que la venta general comenzará el viernes 24 a las 12.

Airbag y los shows de estadio

Como si fuera un viaje retro a los grandes recitales de los '80 y '90, Airbag ya instaló su sello en los estadios.

Parte de su crecimiento se registró en Luna Park agotados, hicieron hasta siete con pocos días de diferencia en 2024, pero con el cierre de ese recinto se mudaron a otros escenarios.

Sin embargo, la masividad de los últimos meses y el boca en boca dentro de la escena nacional, los ubica entre los mas convocantes al aire libre.

Esta tendencia se está replicando tanto con bandas del ambito local como las grandes giras que llegan desde afuera.

La guia de shows 2025

En los dos meses que quedan del año, y con el regreso del calor, asoma un calendario colmado de fechas nacionales e internacionales en distintos estadios:

Noviembre

1: La Vela Puerca en Ferro

7 y 8: Dua Lipa en River

13: L'Konga en Vélez

15 y 16: Oasis en River

22 y 23: Miranda en Ferro

29: Ke Personajes en Ferro

Diciembre