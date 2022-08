La diputada nacional por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Myriam Bregman, aseguró que los sectores de derecha "corren a ver quién es el más represor". Además, le contestó a Javier Milei, quien días atrás afirmó que “para un zurdo o un K recibir agua debe ser tremendo”, en un contexto donde se debate el operativo represivo dispuesto por la Policía de la Ciudad el pasado fin de semana en los alrededores de la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Nos bañamos y tenemos derecho a defendernos”, ironizó la diputada en declaraciones a Mediodía 750, por AM750. Y continuó: “No había visto el video de Milei. Lo que le digo es que no proyecte. Que se haga cargo de su look. Es el pensamiento de un troll de Twitter. Son estas cosas que se dicen pensando que van a repercutir en las redes”.

Para Bregman, los dichos de Milei son “muy lamentables”. “Todos los grandes problemas que hay en este momento, evidentemente, no le preocupan. Lo que le preocupa es el agua y el jabón. También está lo del secuestro de los parripollos. Es de un nivel capusotezco”, añadió.

En un sentido más amplio, la diputada consideró que estas declaraciones, tanto de miembros de Libertad Avanza, el partido de Milei, como de Juntos por el Cambio, buscan “evitar el debate profundo”. “No quieren discutir la represión de la protesta social. Que aquellos que se dicen tan liberales están a favor de reprimirla”, sentenció.

“Cuando te pones a hacer chistes del agua y jabón, evidentemente estás diciendo que estás a favor de que a ciertos sectores se los reprima. No aquellos que llegan con tractores a la Plaza de Mayo. Ahí no se dijo una palabra. Incluso a personajes menores que acompañan a Milei, que dicen que las marchas deben ser los fines de semana para no molestar a la gente, hay que decirles que la movilización que provocó todo esto fue un fin de semana”, lanzó Bregman.

Radicales alineados a Bullrich

Finalmente, Bregman consideró que “el radicalismo está alineado detrás de Patricia Bullrich (presidenta del PRO, exministra de Seguridad de Macri), corriendo a ver quién es más represor y de derecha”. Lo hizo para referirse a la situación que atraviesa Mendoza, gobernada por el radical Rodolfo Suarez, que dispuso multas para quienes se movilicen en las calles de la provincia.

“La represión a la protesta social es un gran tema en Mendoza. No tiene igual en el país. Se da este fenómeno de enormes multas realmente millonarias que tiene por objetivo que no se pueda protestar. Es algo que hay que difundir en todo el país. Porque después escuchas al radicalismo hablar de instituciones y derechos”, lamentó.

Y finalizó: “Difícilmente pueda hablar de las instituciones quien no reconoce el derecho primero, que es a la protesta. Si te quito el derecho a la protesta te puedo quitar todos los demás, incluso a la vida, porque no vas a protestar. Están atacando un derecho central de la Constitución”.