El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió este jueves a los comentarios que realizó su homólogo de Chile, Gabriel Boric, sobre su gestión y sus decisiones de gobierno: “Lo importante es que no se sienta identificado conmigo sino que mis hermanos chilenos se sientan identificados con él”, expresó a través de su cuenta de Twitter.



Bukele respondió así a las declaraciones de Boric a la revista estadounidense Time: “La verdad es que no me siento muy identificado con la forma en que Bukele está liderando su gobierno. Imagino que él podría decir lo mismo de mí”. A continuación, explicó que, a pesar de no conocerlo, hay cuestiones que le “generan una sospecha”.

“Él no ha participado en las cumbres, y si uno no participa por opción en las instancias multilaterales, genera también una sospecha. ¿Por qué no enfrentarse al escrutinio de tus pares? Por lo menos lo que yo he estudiado y conversado con gente de El Salvador, es que hay efectivamente una deriva autoritaria”, manifestó Boric.

Finalmente, el chileno cuestionó la forma en que Bukele combate la delincuencia, por el estado de excepción, y consideró que para “enfrentar a las maras” (grupo de jóvenes delincuentes de El Salvador) “no se puede restringir a la democracia”.

Régimen de excepción

Ante una escalada de homicidios por parte de grupos criminales, Bukele implementó en marzo el estado de excepción en El Salvador. La medida es cuestionada por organizaciones salvadoreñas e internacionales y se denuncia que ha permitido la violación de derechos humanos. El gobierno la defiende argumentando que, según sus cifras hasta mediados de agosto, ha permitido capturar hasta el momento a 50.851 supuestos pandilleros.

A fines de agosto el gobierno reconoció que murieron en cárceles 73 personas detenidas desde que se implementó el régimen de excepción. Además, organizaciones de derechos humanos denuncian la falta de información a las familias de los detenidos por parte del Estado.