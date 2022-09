La UMET junto con PáginaI12 dio inicio el miércoles pasado a su primer ciclo de debate sobre economía y política, con la participación de economistas, funcionarios y periodistas. Los problemas de la restricción externa, el papel de la planificación estatal, el rol de la economía política, la dinámica de la distribución de ingresos, la selección de sectores estratégicos para el largo plazo y el desafío de administrar el potencial de los recursos naturales (minerales, gas no convencional y alimentos) fueron algunos de los principales puntos en análisis.

El periodista de PáginaI12 Alfredo Zait abrió el debate y puso el foco en la cantidad de crisis y de oportunidades que se abrieron para la Argentina en las últimas décadas. En su rol de moderador, mencionó que el objetivo del ciclo de la UMET y PáginaI12 es “pensar cómo seguir. Cuáles deben ser los objetivos para construir una Argentina de inclusión y en la que los trabajadores puedan mejorar su participación relativa en la distribución del ingreso”. Consideró que “el país ahora enfrenta una nueva crisis pero también una nueva oportunidad”.

Crisis y oportunidad

Mercedes D’Alessandro, directora de la carrera de Economía de UMET, fue una de las expositoras del panel. Indicó que el país, la región y el mundo se enfrentan a una situación compleja por distintos elementos como la carga de la deuda en economías emergentes. Pero consideró que existen herramientas para enfrentar todos estos temas desde el sector público.



“Principalmente debe apuntarse al rol del Estado. En la pandemia fue claro el papel del sector público para sostener el empleo, vacunar y cuidar la salud de la gente y evitar la caída de muchos sectores de la economía”, planteó. Agregó que “las herramientas que se implementaron desde el Estado deben seguir reforzándose para mejorar condiciones de vida de las personas, impulsar la industria y la economía”.

José Ignacio De Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo, planteó que “considerando los activos que tiene la Argentina, los problemas del país son de caja chica. Cada vez que la argentina entra en crisis por la especulación financiera, termina estallando en las 15 manzanas del microcentro. Y siempre viene la recuperación desde el interior a Buenos Aires. Es lo que pasó en 2001. La propuesta era dolarizar la economía, poner una banca offshore, privatizar el Banco Nación y el Banco Provincia, entregar los parques naturales”.

“En esa crisis no había manual de cómo salir, pero se generó el período de crecimiento más largo de la historia argentina. Hoy nos están intentando llevar a una crisis pero tenemos la oportunidad de salir. Argentina tiene energía, alimentos y minería. La pregunta es si vamos a ser los propietarios de estos recursos o vamos a ser meramente los inquilinos. El caso de Bolivia es para observar. Defendieron todos sus recursos. No podemos entregar las riquezas por falta de unidad”, agregó el funcionario.

Paula Español, subsecretaria de Política para el Desarrollo con Equidad Regional, mencionó que “en los últimos 47 años la Argentina tuvo 21 años de recesión y 7 crisis”. En este marco, planteó que “las crisis profundizaron la necesidad de dólares. La pregunta es cómo se pueden generar estas divisas para dejar atrás la restricción externa. La minería es uno de los puntos clave, el otro es Vaca Muerta".

Vaca Muerta y sectores estratégicos

Dijo que explotando la mitad de Vaca Muerta en los próximos 50 años las exportaciones serán de más de 30 mil millones de dólares por año. "Son números importantes que permitirían dejar de pensar en la macro y la falta de dólares. Pero no alcanza solo con tener esos dólares. No pueden usarse para pagarle al FMI exclusivamente o para que se vayan en fuga. Los países que tienen recursos naturales y se desarrollaron tienen la capacidad de generar tecnología, industria y valor agregado de esos recursos naturales”. La economista señaló que “para conseguir todo esto necesitamos planificación estatal, estabilidad de políticas públicas y un estado fuerte, capaz de regular, controlar y definir la estrategia. No puede ser un estado mínimo”.

Por último Agustín D’Atellis, director del Banco Central, dijo que la Argentina mostró en su historia importantes ciclos económicos de auge y caída de la economía por la falta de divisas. “En las últimas décadas esto llevó a un deterioro del PBI per capita en relación con los vecinos regionales”, sostuvo. Por ello indicó que “es clave pensar las cuestiones vinculadas con el largo plazo, el desarrollo, la oportunidad de mejorar el perfil exportador, sustituir importaciones, apostar al tema energético y el valor agregado en origen”. “Pero sin que todo esto sean sólo conceptos que se repiten hace mucho. La Argentina tiene que salir del péndulo. Se necesita definir sectores estratégicos y tomar medidas clave como la redirección del crédito, pero al mismo tiempo debe evaluarse el elemento político. El problema vuelve cuando desde la política se proponen modelos de valorización financiera, de apertura de la cuenta capital, de mega endeudamiento y de fuga de capitales”, concluyó.