Fueron miles las personas que se manifestaron ayer en las calles de Salta, en repudio al atentado que vivió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en las últimas horas del jueves. Si bien el centro de la concentración fue la capital salteña, también hubo expresiones en otras localidades, como Embarcación, Orán y Tartagal.

De esta manera, organizaciones sociales, de derechos humanos, gremios y agrupaciones políticas, además de personas que concurrieron por la suya, se empezaron a concentrar desde las 10.30 en la plaza 9 de Julio de la ciudad de Salta. La marcha, que convocó a casi tres mil personas, comenzó a las 12.30, después que se esperara a otro sector de sindicatos y organizaciones sociales que se convocaban a las 12, y que en este caso estuvo encabezado por la CGT y la CCC.

Toda la movilización fue conducida por los organismos que integran la Mesa de Derechos Humanos de Salta, que reiteraron que su presencia en las calles era para defender la democracia y repudiar el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Fernández. "¡No pasarán! Nunca Más", insistieron.

La histórica referente de derechos humanos Blanca "Nenina" Lezcano, de Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales, expresó que se tiene que dirigir un discurso a las nuevas generaciones para que "sepan defender ese Nunca Más que dijimos en el 83, y seguimos diciendo". "Estamos defendiendo nuestro sistema constitucional y a la vicepresidenta", manifestó en las puertas de los tribunales federales de Salta, una de las paradas que se estableció desde la organización de la marcha. Anteriormente, se habían detenido en las puertas de las oficinas del Ministerio Público Fiscal de Nación.

Por su parte, David Pastrana, delegado Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta (UPNDS) y referente del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO), afirmó qe la presencia de los pueblos indígenas se debió a que "hace más de 500 años nosotros sufrimos todo el atropello de la oligarquía y la invasión colonizadora donde estaqueaban a nuestros líderes en las plazas para mostrar su poder, sumergirnos en el miedo y someternos de esa manera".

En ese sentido, consideró que lo que sucede con Cristina está siendo producido por una nueva oligarquía reformada, con nuevas prácticas de sometimiento pero que guardan el mismo fin. "Sólo buscan apoderarse de los bienes que tenemos como país", expresó. Por lo que, "cuando alguien se les para al frente, también buscan la forma de estaquearla en la plaza", agregó en referencia al atentado.

"Como pueblos originarios vamos a estar presentes ante este nuevo atropello, poniendo el cuerpo, porque hasta el miedo ya hemos perdido", manifestó, asegurando que les "queda resguardar la democracia del país".

No a la violencia y el odio

Quien también estuvo presente fue la legisladora del Frente de Todos Verónica Caliva, quien destacó que el atentado provocó una "conmoción para nuestra Nación y democracia". "No podemos permitirnos este nivel de violencia y odio", sostuvo antes de denunciar que el ataque se concretó a través de modos misóginos, violentos y con "esa carga de odio que vienen sembrando".

Para Caliva, el papel que representa la vicepresidenta es la de una lidereza regional y mundial, por lo que consideró que la dirigencia política tiene que reflexionar y pensar cómo se va a cuidar la democracia y a Cristina. Al igual que todo el sector que integra, la legisladora hizo referencia al odio permantente que se expresa en "cada paso, en las pantallas y en los diarios". "Está instalado y tenemos que desandar todo eso y, eso se va a lograr con una profunda reflexión de todo el arco político", insistió.

Además, afirmó que atentar contra la vida de la vicepresidenta significa "atentar con todo lo que representa", como la fuerza de las mujeres, "que venimos avanzando en nuestros derechos".

Caliva adelantó que en la sesión especial que tendrán hoy los diputados nacionales, se repudiará lo sucedido, además de insistir en que "no se puede permitir que haya legisladores que promuevan el odio, que atenta contra la democracia y las garantías constitucionales". En la ciudad de Buenos Aires participaron de la movilización el diputado nacional Lucas Godoy y los senadores nacionales Nora Giménez y Sergio Leavy, también integrantes del Frente de Todos.

La abogada Tania Kiriaco, integrante del Instituto Jurídico con Perspectiva de Género de Salta, sostuvo que el atentado contra Cristina es producto del lawfare que se vive en la región latinoamericana. "No es más que el ensañamiento a un político popular, tanto en la cuestión mediática, política y judicial", sostuvo. También reclamó que se investiguen los hechos.

"Desde el Instituto nos pronunciamos, sobre todo, para apoyar el Estado de derecho", precisó. Además, afirmó que se estuvo ante un posible femicidio político. "Es lamentable, grave, y espero no solamente que la justicia investigue, sino que todo el arco político opoistor deje este ensañamiento", pidió.

En referencia al proceso legal que se lleva adelante en la causa Vialidad, en el que el fiscal Diego Luciani solicitó 12 años de prisión e inhabilitación absoluta para Cristina Kirchner, la abogada consideró que el fiscal no hizo el papel que le competía; dijo que no hizo una acusación conforme a derecho, sino que tuvo "desde la postura corporal y alegatos mismos, frases políticas que ya lo desacreditan, aún más, cuando se sabe que tiene la misma camiseta del juez (Rodrigo Giménez Uriburu, uno de los integrantes del tribunal)".

"El juicio perdió legimitadad y sabemos que es un juicio que va a seguir pero, sabemos que está viciado", expresó.

Leyes contra los discursos de odio

La directora del Instituto de Comunicación, Política y Sociedad (INCOPOS), Alejandra Cebrelli, dijo que lo que más le llamó la atención del intento de magnicidio fue "cómo han pegado en la población los discursos de odio". "Si bien sabemos que hay conductores y periodistas de medios concentrados que son referentes en esos discursos, como (Jorge) Lanata y (Viviana) Canosa, lo que no entienden es que las palabras producen acciones y están produciendo estas acciones", cuestionó.

Aseguró que el atentado contra la vicepresidenta está relacionado a esos discursos de odio que no son replicados por trolls únicamente, sino también por gente común que consume los medios tradicionales de comunicación, las redes sociales y los portales web. En ese sentido señaló que según el Observatorio de medios en Mendoza, los diarios La Nación, Infobae y Clarín "siguen pautando agenda en los medios", y con ello, instalando discursos de odio contra la vicepresidenta.

Cebrelli consideró por esto que es necesario trabajar en esos discursos con la ciudadanía y "volver a recuperar las banderías, que no son políticas partidarias, sino que tienen que ver con la democracia y la paz social". Agregó que también se advierte la necesidad de "acabar con los medios concentrados", dado que los mensajes emitidos desde allí no representan la libertad de expresión, sino más bien, la difusión y promoción de expresiones de odio.



"Hay que sacar una ley porque no pueden ser impunes (quienes difunden esos discursos). Eso no tiene nada que ver con la libertad de expresión", afirmó. Además, expresó que se tiene que terminar con la violencia de unos contra otros, entendiendo que la única forma para que ello suceda es que "los medios no reproduzcan estas cosas y empiecen a concientizar que tenemos un sólo país".



Marchas en toda la provincia

En toda la provincia se sucedieron ayer manifestaciones en defensa de la institucionalidad del país y de apoyo a Cristina Fernández.

La ciudad de Tartagal, la segunda de Salta, logró una movilización de tres cuadras, que se concentró en el monumento a Evita, sobre la avenida 20 de Febrero para marchar luego por las calles.

(Imagen: Gentileza Pablo Mansilla).

En la tercera ciudad, San Ramón de la Nueva Orán, una ruidosa manifestación recorrió las calles como muestra de repudio al ataque perpetrado el jueves último, y también de rechazo a los dicursos de odio.

Vecinas y vecinos de Embarcación, y otras localidades cercanas, se reunieron para hacer una demoestración de defensa de la democracia y enviar sus mensajes de apoyo a la vicepresidenta.

Algunas expresiones se realizaron en lugares tan distantes de los centros urbanos como el Parque Nacional Baritú, ubicado en Los Toldos, muy cerca del Estado Plurinacional de Bolivia.



Pobladores de la zona de la frontera, de uno y otro lado, hicieron llegar también expresiones referidas a la jornada de movilización en defensa de la democracia y saludaron a la vicepresidenta.