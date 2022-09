Anochecía, el ritual de vigilia amorosa esperando la llegada de la Vicepresidenta era transmitida en directo por la tele, el azar hizo que no fuéramos testigos de un magnicidio. La imagen se repitió varias veces, desde distintos ángulos, a pesar de saber que la bala no salió, no era fácil mirar esa escena.



Luego del impacto de ver lo que no llegó a concretarse, llegó el estupor, hasta que la madrugada le ganó a la noche y el miedo invitó al insomnio porque la peor pesadilla hubiera sido que esa bala saliera y rompiera en mil pedazos todo.

Amaneció, el sol trajo certezas, no fue un hecho aislado, ni tampoco la detención de quien apretó el gatillo nos dará tranquilidad.

No podemos llegar a la noche identificar los múltiples disparadores, no podemos ignorar que aquí hubo un autor material y un autor intelectual.

El autor material, está siendo investigado en la causa CCF 2998/22 pero hay otro autor, el que ha salido de las sombras sin tapujos, sin disfraces, es un viejo conocido que adopta distintas formas, pero siempre es el mismo.

Lo hemos conocido como “viva el cáncer”, lo vimos cara a cara cuando nos paraban en la calle sin motivo y nos pedían el documento, cuando nos quitó la democracia y los derechos, cuando sentenció a muerte las ideas…

A pesar del tiempo, el ODIO encuentra personeros y voceros. Esta vez el odio tuvo un sicario y esta vez tenemos que identificar al ODIO para frenarlo, para que no vuelva NUNCA MAS.

Los voceros del odio, son los que susurran mensajes peligrosos y provocan a quienes pueden disparar o protagonizar episodios de este tipo.

Debemos entonces estar atentos a las señales, porque hubo señales y no las vimos o tal vez no pudimos descifrarlas.

* El 27-02-2021 marcha en Plaza de Mayo de la oposición que culmina con bolsas mortuorias.

* El 10-03-2022 rompen vidrios del despacho de la vicepresidenta en el Senado, y manchones de pintura.

* El 28-03-2022 aparecieron afiches de CRISTINA ASESINA.

* El 9-07-2022 hubo una marcha o banderazo de la oposición donde se vieron guillotinas y carteles de "Los queremos PRESOS, MUERTOS O EXILIADOS TODOS".

* El 5-08-2022 amenazan de muerte a CFK en el Instituto Patria.

* El 27-08-2022 aparecen dos volquetes de piedras a 100 metros de la casa de Cristina (cascotes que luego desaparecieron)

* El 28-08-2022 golpean e insultan a Máximo Kirchner los policías de la ciudad de Buenos Aires.

* El 31-08-2022 en el lugar donde está la casa de la vicepresidenta, pasa un delivery en bicicleta insulta y se le detecta un martillo. También donde estaban los “policías del gobierno de la ciudad” caen al piso, dos cargadores completos con 28 balas de plomo y una bala que queda en el lugar.

* El 1-09-2022 pasadas las 21 horas un hombre armado, con una pistola con 5 balas gatilló en la cara de Cristina Fernández de Kirchner.

Que no nos despierte el estruendo de un disparo a la Democracia, que no nos arrebaten los sueños, que no atenten contra la Democracia, que los discursos del odio no encuentren propaladores ni adeptos, que no sólo nos amparemos en el amor, también estemos atentos.

* Abogada