Justin Bieber canceló los dos shows previstos para el 10 y 11 de septiembre en el Estadio Único de La Plata, en el marco de su gira "Justice World Tour" por problemas de salud, según confirmó el propio artista a través de un comunicado difundido por la organización local.

“A principios de este año, hice pública mi lucha contra el síndrome de Ramsay-Hunt, que me paralizó parcialmente la cara. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana del Justice World Tour", comienza el texto del cantante canadiense.



"Después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, me fui a Europa para intentar continuar con la gira. Realicé seis conciertos, pero me pasó factura. Este pasado fin de semana actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil. Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento”, agregó.

Por lo tanto, decidió “tomar un descanso de las giras por ahora”, por lo que también queda cancelado el concierto previsto para el 7 de septiembre en Santiago de Chile y el programado para el 14 de septiembre en San Pablo, Brasil. “Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar. He estado muy orgulloso de llevar este espectáculo y nuestro mensaje de Justicia al mundo. Gracias por sus oraciones y apoyo durante todo esto. Los quiero a todos apasionadamente”, concluyó.

Los rumores sobre la cancelación del concierto comenzaron a surgir desde muy temprano cuando se supo que el artista, que se encontraba en Brasil, viajó a Los Ángeles en lugar de ser trasladado a Santiago de Chile.

Cómo será la devolución de las entradas del show de Justib Bieber

La empresa Move Concerts Argentina, responsable de los shows en nuestro país, informó que la devolución de los tickets será realizada automáticamente desde el próximo 12 de septiembre y hasta el 23 de este mes, y que la modalidad en que se realizará dependerá del tipo de pago.

En el caso de haber comprado con tarjeta de crédito, aseguraron que se verá reflejado el reintegro en el próximo resumen o en el siguiente. En el caso de haber abonado con tarjeta de débito, “el monto a favor en tus movimientos puede demorar hasta 30 días hábiles en impactar”. Si se tiene algún tipo de dudas, se aconsejó escribir al correo [email protected].

Bieber canceló shows en junio por el Síndrome de Ramsay Hunt

A mediados de junio, Justin Bieber había anunciado la cancelación de algunos de sus shows por un problema de salud. A través de un video compartido en sus redes sociales, se mostró con el lado derecho de su cara paralizado, consecuencia de una enfermedad conocida como Síndrome de Ramsay Hunt. La gira fue finalmente reanudada el pasado 31 de julio.

“Los shows se cancelan por obvias razones. Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír de este lado de mi cara. Esta fosa nasal no se moverá. Hay una parálisis total de este lado de mi cara. Estoy físicamente incapacitado para dar los shows. Esto es bastante serio, como pueden ver", había explicado en el video publicado en su Instagram.

Esa no fue la primera vez que el cantante acudió a las redes sociales para hablar de su salud, ya que hace dos años contó que fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana cuyos síntomas pueden incluir dolores musculares y en las articulaciones, fiebre, fatiga, escalofríos, dolores de cabeza y ganglios inflamados.

¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt?

Según la entidad estadounidense Mayo Clinic, el síndrome de Ramsay Hunt es causado por el mismo virus que causa la varicela y el herpes zóster ótico (culebrilla). Detallan que este virus infecta el nervio facial cercano al oído interno, en donde se encuentra el brote.

A su vez, pueden sufrirlo personas que ya han tenido varicela y la recuperación puede tardar entre unas semanas o varios meses. Precisan que algunos de los síntomas de la enfermedad son sarpullidos con ampollas dentro y alrededor del oído infectado, además de parálisis facial. También puede existir pérdida de audición.

