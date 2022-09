El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, realizará actos políticos durante la jornada de celebración del bicentenario del país, que se conmemora este miércoles 7 de setiembre, en la cual está previsto el desarrollo de diversas actividades.

Una de ellas será en la Explanada de los Ministerios, en Brasilia. A las 9.00 (GMT-3) se realizará el tradicional desfile militar, que en 2020 y 2021 tuvo que ser suspendido por la pandemia, aunque los simpatizantes de Bolsonaro salieron a las calles a manifestarse en apoyo al presidente, con consignas golpistas.

Serán más de 5.700 personas desfilando a pie, en vehículos, y a caballo. Si bien no está previsto un discurso de Bolsonaro, desde Palacio del Planalto llevarán equipamiento sonoro para que el mandatario y candidato por el Partido Liberal le diga unas palabras a sus seguidores.

El Ejército registró cerca de 60 camiones para ingresar a la Explanada, tras la decisión de Bolsonaro de autorizar el ingreso de camiones con simpatizantes.

El gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) aseguró que prohibirá el ingreso de vehículos a la explanada. “No van a entrar camiones. La seguridad es del gobierno del Distrito Federal. Solo van a entrar si es por la fuerza, lo cual no vamos a permitir”, dijo el Rocha al diario Folha de S. Paulo.

Además, señaló que la seguridad durante la jornada fue "combinada con el Tribunal Superior Electoral (TSE) y con Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), con la participación de la Presidencia de la República".

Sin embargo, según consigna Folha de S. Paulo, el Movimento Brasil Verde e Amarelo llevará 27 tractores para participar en el desfile, en un intento de demostrar el apoyo de la agroindustria a Bolsonaro.

A su vez, en Río de Janeiro, también habrá un desfile militar, pero, a diferencia de otros años, en vez de hacerlo en el centro de la ciudad, el presidente decidió que se realizara en las inmediaciones de la playa Copacabana, sitio donde habitualmente son las manifestaciones bolsonaristas.

Por esta razón, allí no habrá blindados cerca de la playa, sino cañonazos en el Fuerte de Copacabana, buques de guerra en el océano, aviones militares en el cielo, saltos en paracaídas y la actuación de una banda militar.

Las actividades previstas por las Fuerzas Armadas se extenderán por ocho horas y finalizarán con la presencia de Bolsonaro y la participación de ministros, comandantes de Fuerza y ​​aliados.

Después del evento conmemorativo por el bicentenario del país, Bolsonaro se dirigirá a las movilizaciones que sus seguidores realizarán a lo largo de la costanera de Copacabana, en una estructura alquilada por líderes evangélicos.

El Ejército aclaró a través de un comunicado que los actos del 7 de septiembre organizados por los militares no son de carácter partidista. "Los eventos programados por la Fuerza, en particular por el Comando Militar del Este, en Río de Janeiro (RJ), para las celebraciones del Bicentenario de la Independencia, no tienen ningún carácter político-partidario", dice el texto.