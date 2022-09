A tres años de su última edición, vuelve el Mutek. Hasta el sábado 10 de septiembre, el Festival Internacional de Creatividad Digital consumará su cuarta edición. Aunque podría ser la quinta, si se considera que durante la pandemia llevó adelante una versión online. Sin embargo, para Gonzalo Solimano, director de la sucursal local del evento originado en 2000 en la ciudad canadiense de Montreal, “el público en vivo completa la obra”. Por lo que prefiere ajustarse a la secuencia presencial. Pero si algo le sirvió la cuarentena a este tipo de eventos, en el que la tecnología dialoga con el arte y la música, es que la vanguardia se vio obligada a adelantar los tiempos que duran sus procesos. “El festival estuvo muy atento a los cambios tecnológicos, y la pandemia los aceleró muchísimo”, afirma el organizador. “Creo que hoy más que nunca el festival hacer honor a su nombre”.



-¿Pero esto se lo adjudicás a la pandemia?

-Si miramos cinco años atrás, hubo procesos que se aceleraron muy fuerte. La inteligencia artificial, al igual que otros formatos y recursos tecnológicos, pegó un salto importante en ese periodo. Incluso cambió la forma de capacitación de las artes y de hacer obra. Hoy se puede hacer una residencia artística a distancia.

El Centro Cultural Artlab, el Planetario y Palacio Alsina son los escenarios de DJs sets, live sets, instalaciones inmersivas, charlas, talleres y muestras de arte NFT. Si bien este Mutek Argentina contará con presencia internacional, entre los que destacan los artistas canadienses Patti Schmidt, Sonya Stefan, Erin Gee y Flabbergast, el atractivo de esta edición (su grilla la conforman más de 70 nombres) recaerá en las figuras argentinas. Lo que se tornó en uno de los ejes del evento este año. “Como el talento emergente es difícil de visibilizar, este tipo de festivales se prestan a esta exposición porque el público está dispuesto a ver nuevos contenidos. Y este es un lindo lugar como trampolín”, explica Solimano. “Debido a la pospandemia y a la crisis económica global, es una edición bisagra para nosotros. La estamos pensando como puente entre lo que pasó y lo que se viene el año próximo”.

Aunque se trata de una edición boutique, el festival tuvo una devolución positiva. Y más si se tiene en cuenta la oferta de actividades artísticas que desbordan a la capital argentina. “Ya tenemos funciones que están agotadas. Lo que es un éxito que supera al de los años anteriores”, celebra el productor. “Aún quedan lugares para Palacio Alsina, que tendrá la particularidad de que contará con una instalación lumínica inmersiva desarrollada por Félix Sainz y Jorge Haro. Ahí hicimos el cruce de nuevos talentos con talentos consagrados locales. Félix viene de ser el diseñador de los shows de Wos, al igual que de otros artistas. Es la sangre joven de ese universo, mezclada con la de alguien que tiene su años de carrera y su prestigio como Jorge. Estoy seguro de que será una de las grandes sorpresas del festival”.

Otro de los atractivos de esta versión del evento será el encuentro entre el productor argentino de música electrónica Jonas Kopp y el artista digital español Efrén Mur, cuya performance, titulada Dynamics of Hyperspace, tendrá como sede el Planetario porteño. “Están haciendo una obra inmersiva en formato domo que es alucinante, en plan ambient y música electrónica experimental”, adelanta Solimano. “La interpretación musical será en vivo”. Al momento de pedirle alguna recomendación más en estos diálogos, el cabecilla de Mutek Argentina comparte: “También en el Planetario vamos a tener otra pieza, en este caso generada por Joaquina Salgado y QOA. En el cierre, en el Palacio Alsina, nos pareció interesante hacer un formato híbrido. El día será para lo más experimental y audiovisual, y la tarde para shows en vivo. La noche se enfocará en el techno y el drum and bass”.

-Te referiste al Mutek como trampolín de la novedad. ¿Podés destacar alguno de esta grilla?

-Franzizca tiene 20 años aproximadamente, y es una de esas artistas que surgió post pandemia. Uno la vio en las redes, y cuando se reactivó todo tuvo una explosión cuya propuesta se hizo popular. Son fotos de lo que está pasando con la escena electrónica argentina.

-Cuando se habla electrónica, se suele pensar en la pista de baile. No es este el caso. ¿Cómo ves la actual generación de música electrónica local?

-Hay una nueva generación que ve varios géneros y subgéneros ya establecidos como una novedad fresca. Lo que reivindica y resignifica los estilos, y también da las posibilidades de generar sonidos frescos a partir de esa escucha. Buena parte de la programación del sábado no respeta el bombo en negra característico de la pista de baile. Cuanta más diversidad tengamos en la música electrónica, más rica será nuestra escena.

Al mismo tiempo que visibiliza los nuevos talentos que dan vueltas por la ciudad, Mutek Argentina 2022 se confirma como vitrina para las artistas nacionales. De hecho, su programación dio cabida a la primera mujer trans que participa en el festival. Se trata de Nait Saves (álter ego de la rosarina Sofía Lecuona Pugno), quien estará presentando la instalación inmersiva Echoes of Reality, firmada junto a la realizadora de origen español Clon. “Cuando empezamos con Amplify (programa creado por el British Council), y nos asociamos con Mutek internacional, nos parecía que ya era hora de que hubiese un espacio más equitativo”. cavila Solimano. “Se decía que no había mujeres, pero al salir a buscarlas te encontrás con un montón de talento. Promover esta plataforma lo que impulsó fue que muchas mujeres, trans y no binarios se animaran a participar”.