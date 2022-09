Las ganas tangueras siguen intactas y tienen segunda parte; porque con Cuestión de Ganas (Parte II), el cantante Javier Migled renueva el encuentro con el público y lo hace esta noche, a las 21 en Teatro El Círculo (Laprida 1223). Tras la grabación de su primer disco solista, Cuestión de Ganas (2021), de tango y guitarra, hubo una primera presentación en vivo con más de 30 músicos en escena, y la declaración del show por parte del Concejo de la ciudad como espectáculo de interés cultural. Ahora, la propuesta suma como invitado estelar a Rodolfo “Cholo” Montironi, cuya presencia despierta siempre un interés mayor.

“El debut fue el 8 de julio y el show resultó redondo, con 35 artistas en escena. Ahora cuento con la coproducción del teatro y lo llevamos al Cholo, con quien estuve hace varios años atrás. Es una eminencia y es increíble cómo sigue tocando, con 92 años”, comenta Javier Migled a Rosario/12. “Fui a su casa y estaba con el bandoneón. ‘Todos los días me pongo cuatro o cinco horas’, me dice. ¡El bandoneón ya forma parte de su cuerpo! Con él vamos a compartir la mitad del show, y me va a acompañar como telonero el amigo y arreglador Leonel Lúquez, además de varios de los guitarristas de la primera vez, pero no en su totalidad porque de lo contrario no me darían los tiempos”, continúa el cantor.

La grilla de invitados de la noche incluye también a Gule Trío, Martín Tessa Trío, Marcelo Stenta, Escolaso Trío, Daniel Mariatti, y el Ballet Glamoreé (con la dirección de Pecky Land). Una camaradería tanguera que es consecuente con el cariño compartido por esta música; en este sentido, el cantor explica que “para el primer show se fueron sumando los músicos y se generó una energía y sincronización enormes, lo que me ratifica que el tango sigue vigente porque, como siempre digo, el tango es la vida misma. De hecho, hubo un público diverso, y eso es así porque la misma gente que no es del tango se siente identificada con las letras y el repertorio. Por otra parte, en Rosario el tango ha crecido muchísimo; puede que no sea la capital del tango, pero hay un semillero increíble, todos los fines de semana hay shows y milongas con gente joven que se acerca al baile”, prosigue.

-En ese sentido, pienso en la presencia del Cholo esta noche junto a músicos más jóvenes.

-Cuando les dije que iba a estar el Cholo todos se pusieron muy contentos, además del propio Cholo, porque él conoce a muchos de estos músicos. Además, el momento que se vive atrás del escenario es increíble, y esa pasión se transmite al público; así sucedió la vez anterior, los comentarios de gente allegada decían notar esa vibra del escenario.

La noche de hoy contará también con momentos de privilegio para la guitarra, de acuerdo con el espíritu que guía al disco de Migled. Como él dice, “el álbum quiere transmitir un homenaje a la guitarra, a la que quise darle un rol más preponderante, llevando al instrumento a un diálogo permanente con la voz y en un mismo nivel, para que entre voz y guitarra contaran la historia que quiso escribir el poeta. En el disco convoqué a guitarristas que no sólo venían del tango, sino también de la música clásica o del folklore, y los reuní con diferentes formatos. Y todo fue hecho en pandemia, cuando los músicos no estaban pasando por un buen momento. Además, quise dejar de lado aquellos tangos que quizás no reflejan cosas de ahora, para prestar atención a otros más atemporales, que se cantaban en los ’20 y los ’30 pero que todavía siguen diciendo sobre lo que ocurre actualmente. También abordé géneros que a lo mejor están un tanto olvidados pero que hicieron a la metamorfosis del tango, como la habanera y la cifra, junto a algunos valses y milongas; y todo ello a partir de esta ‘cuestión de ganas’, ¡porque había que tenerlas para hacerlo en pandemia!”.

-¿El disco te generó otras ideas o proyectos?

-Comenzaron a abrirse otras puertas. Ahora tengo la intención de tomar canciones rosarinas que pertenecen a otros géneros y reversionarlas con sonidos y espíritu de tango. Son canciones muy conocidas, pero las letras son propias del tango.

-Además del repertorio del disco, ¿habrá otras sorpresas para esta segunda parte?

-Con el Cholo vamos a abordar obras clásicas, de Gardel a Piazzolla, junto con instrumentales suyos. Y habrá sorpresas, eso es algo que a mí me gusta, así como sucedió el show del 8 de julio, víspera del Día de la Independencia, donde terminamos con el Aurora y una bandera gigante en el escenario. Esta vez, en el hall de entrada del teatro estará el artista local y popular Miguel Ángel Rulé, el Noke, con una muestra de cuadros muy rosarina.