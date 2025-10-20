Amazon Web Services (AWS), la mayor red de servidores en la nube del mundo, registra este lunes problemas técnicos que afectan a redes sociales, plataformas de juego en línea, sistemas informáticos, páginas webs y aplicaciones de todo el mundo.



"Estamos investigando el aumento en las tasas de error y en las latencias de múltiples servicios de AWS", explicó la compañía de Amazon en su web, que agregó que está "trabajando activamente tanto para mitigar el problema como para comprender su causa".



Según el portal Downdetector, se registraban miles de incidencias tanto relativas a AWS y sus servicios, como de cientos de redes sociales, webs, plataformas de juego virtual y aplicaciones móviles.



Incluso el motor de inteligencia artificial Perplexity tenía dificultades para funcionar, así como el asistente virtual Alexa o la plataforma de televisión (ambos de Amazon), o juegos tan populares como Fortnite o el Clash Royale.

Una hora más tarde, la compañía señaló que identificó una posible causa del problema registrado en uno de sus centros de datos de EE.UU. "Es posible que los clientes no puedan crear ni actualizar casos de soporte técnico. Los ingenieros se pusieron de inmediato y están trabajando activamente para mitigar el problema y comprender a fondo su origen", agregó.



Los errores reportados tuvieron lugar en las instalaciones de AWS de Virginia del Norte (Estados Unidos), uno de los centros de datos más grandes y antiguos de esta compañía.



Pasadas dos horas desde que se notificara por primera vez la incidencia, AWS había contabilizado un total de 58 servicios de su plataforma afectados, incluso uno de ellos totalmente interrumpido, el Amazon DynamoDB.



