Mientras el Gobierno acelera los llamados informales a dirigentes de la oposición para tratar de “acordar pautas de convivencia democrática” en la búsqueda de contener el clima de violencia política tras el fallido atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde Juntos por el Cambio cuestionan, condicionan y hacen silencio --en medio de una dura interna en la coalición opositora-- frente a una convocatoria aún no formalizada.

El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, se mostró favorable a la propuesta de diálogo con la oposición impulsada por el Gobierno nacional, aunque dijo que tiene que ser por las vías institucionales. Morales sostuvo que “hay que institucionalizar” esta mesa de diálogo que quiere promover el Gobierno nacional, a la vez que reconoció que conversó sobre el tema con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro. “A mí me parece que el Gobierno todavía no tiene claro el esquema de diálogo. Wado (De Pedro) está haciendo un gran esfuerzo y luego viene el Presidente y dice que no está convocando al diálogo”, opinó Morales.

“También es importante ver de qué vamos a hablar en esta mesa de diálogo. Si vamos a hablar de matriz energética, de producción y de minería, yo estoy”, condicionó el mandatario jujeño y agregó: “Yo creo que el Gobierno se equivoca, no pueden convocar a la unión nacional y decir que a unos los convocan y a otros no”. Morales reconoció que existen "extremos en Juntos por el Cambio que no contribuyen" a generar este clima de diálogo y afirmó que “si alguien plantea la pena de muerte no contribuye en nada”. La referencia del jujeño era sobre el proyecto que impulsa el diputado macrista Francisco Sánchez a pesar de su inconstitucionalidad y que el jueves dio marcha atrás con una dudosa rectificación que la iniciativa estaba dirigida contra CFK. “Hay quienes no quieren el diálogo en el Frente de Todos y tampoco en nuestro espacio, y no hay destino por ese camino”, insistió Morales para echar culpas a ambos lados de la grieta.

En tanto, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, expuso su opinión en sus redes sociales donde reprodujo una entrevista concedida al diario La Nación. “El lugar de excelencia para el diálogo es el Parlamento. Y ese diálogo se debe dar en un marco de sinceridad, sin ningún tipo de trampa. Además, la agenda de ese diálogo debe incluir los temas más urgentes que preocupan hoy a la ciudadanía, como la inflación, la educación o la situación social. JpC ya ha demostrado que no se va a prestar a ningún tipo de agenda que esté vinculada al objetivo de la impunidad, como la reforma de la Justicia o la embestida contra la Corte Suprema. Si hay voluntad (por parte del oficialismo) para que haya un diálogo sincero, sin mentiras y trampas, el lugar de excelencia para tenerlo es el Congreso”, sostuvo el diputado.

“Eso es una respuesta que tiene que dar Patricia Bullrich”, ante la consulta sobre el silencio de la presidenta del PRO por el atentado a CFK y agregó: “La CC tuvo una presencia institucional en el Congreso y hemos condenado el ataque que sufrió la vicepresidenta. Eso también lo han hecho otros bloques parlamentarios de JpC, como el radicalismo o Evolución”. “Sin inmiscuirme en otro de los partidos fundadores de JpC, desearía que de una buena vez el Pro pueda ordenar sus internas. En esto me parece que le cabe un papel importante a Mauricio Macri, como expresidente y líder de Pro”, respondió Ferraro ante la consulta sobre la “intransigencia” del macrismo.

Para el presidente del bloque oficial de la UCR en diputados Mario Negri, "la convocatoria al diálogo debe ser sincera y seria, no sirve largar un globo de ensayo" y lanzó sus críticas al oficialismo: " creo que hay que tener mucho cuidado. Venimos de mucha tensión en las últimas semanas y sería bueno que el ministro Wado de Pedro se retracte de los mensajes brutales que hizo contra la oposición, los medios y la Justicia". Luego Negri sostuvo que "si se produjera una invitación al diálogo, se resolverá en el partido y la Mesa Nacional de JxC".