Después de 20 años del crimen de María Marta García Belsunce, inició en julio de este año el tercer juicio para esclarecer el asesinato que conmocionó al país. Este proceso tiene como principales acusados al vecino del country El Carmel, Nicolás Pachelo, y dos vigiladores, Norberto Glennon y José Ortíz. En diálogo con AM750, el hombre de 46 años —que no llegó en libertad al juicio, sino que ya lleva cuatro años preso por ocho robos— rompió el silencio más allá de su declaración judicial y dejó una serie de definiciones donde remarcó su inocencia, apuntó contra la familia de la víctima y cuestionó el rol de los fiscales.

1. El rol de los fiscales

“Es un juicio duro. Los fiscales están intentando crear una imagen mía negativa. No solo con la causa central, sino con otras periféricas mías. Causas proscritas”, dijo Pachelo a Diego García Saez, en Estación Central, en una comunicación telefónica desde el penal de La Plata, donde permanece detenido.

“Estamos peleando día a día y contrarrestando las pruebas de la fiscalía. Me vi en la obligación de responder cada día de la audiencia lo que la fiscalía hablaba”, añadió al respecto.

2. El encubrimiento

Por otro lado, Pachelo se refirió al rol de la familia de María Marta y cuestionó que la primera de las causas, por encubrir la escena del crímen, no se esté teniendo en cuenta.

“Acá el encubrimiento existió. Hubo una condena y una confirmación. Pero la causa prescribió. La causa existió. El juicio existió. Las condenas existieron. Pero en este juicio no. De Carrascosa no digo nada porque lo absolvieron. Pero el encubrimiento es distinto”, dijo.

3. Su vínculo con los García Belsunce

Desmintiendo algunos relatos de personas cercanas a la familia García Belsunce, Pachelo aseguró que “con María Marta nunca tuve un cruce de palabras”. “Nunca discutimos”, puntualizó.

En cambio, a su viudo, Carlos Carrascosa, lo conoció “porque era tesorero del club”. “Tuve reuniones porque tenía un par de multas que venían junto con las expensas, porque nada acreditaba que esas multas sean reales. Tuvimos charlas de muy buen modo. Ellos me sacaron las multas y yo pagué las expensas”, comentó.

“No es cierto que María Marta estaba juntando firmas para echarme del club”, añadió, derribando otra de las acusaciones que pesa en su contra.

4. Sobre el secuestro del perro de María Marta

“Yo no sé si lo del perro existió o no. No existió conmigo en el medio. En lo que va de juicio ya se escucharon cinco versiones distintas de lo que pasó con el perro labrador. Para mí ya carece de sustento. No es creíble”, comentó.

5. El suicido de sus padres

Por otro lado, Pachelo habló sobre el suicido de sus dos padres, de los que se desligó y aseguró que es un tema cerrado para la justicia: “La primera persona que entró a la casa de mi madre ese día fue la jueza. La misma que archivó la causa como suicidio”.

“Todo lo que trae el fiscal es para crear una imagen sobre el tribunal. Esto fue investigado. Es lo mismo que con lo de mi padre”, comentó.

6. Los antecedentes

“Yo tengo 46 años y no tengo una sola causa de un robo con el uso de arma de fuego. Ni una. Entonces, estos hechos periféricos nada tienen que ver con María Marta. Son delitos contra la propiedad y no contra la integridad de las personas”, sostuvo Pachelo.

7. Carrascosa en la escena del crímen

En otro momento de la entrevista, Pachelo cargó contra el exesposo de María Marta, absoluto por la justicia tras estar varios años preso por ser el supuesto autor del crimen.

“La declaración de Carrascosa me pareció la de una persona absuelta. Diga lo que diga, es intrascendente. Fue el primero en llegar al lugar y poner la hipótesis del accidente”, dijo.

Y añadió: “Es una persona que tiene todo el derecho del mundo a decir las cosas que dice. Es parte de su estrategia. Creo que tiene enojo hacia los jueces y la justicia más que conmigo. El enojo es con (el fiscal Diego) Molina Pico”.

8. La acusación de los playeros

Pachelo aseguró, además, que se trata de una mentira el testimonio de los playeros de una estación de servicios que aseguaron que la mañana siguiente al crimen lo vieron en el comercio preguntando por el asesinato ocurrido en El Carmel, cuando aún no se sabía lo que había pasado.

“Hasta ahora el juicio es como esperábamos. No hay absolutamente nada nuevo. Sobre lo de la estación de servicio, nosotros tenemos tres pruebas para demostrar que no estuve en ese lugar”, aseguró.

“Está la declaración de la empleada doméstica. La segunda es la salida del country, que es al mediodía. Yo entré el domingo a las 12 de la noche y no salí hasta el lunes a las 13:40”, añadió.

9. “El circo” de la familia de María Marta

“Yo siempre sentí que en caso de que me acusen mi defensa iba a ser judicial y no mediática. No me iba a pasear al circo de la familia. La justicia me tenía que pedir explicaciones, no los medios. Pero creo que eso me jugó en contra. Porque no me hubiera obligado a salir a los medios hoy, 20 años después”, se lamentó Pachelo, para finalizar.