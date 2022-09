Luego de la grave denuncia radicada por parte de la madre de una nena de cinco años de la pequeña localidad de El Salado, que publicó semanas atrás Catamarca/12, ayer se conoció que el hombre fue puesto en libertad, lo que generó la indignación del pueblo, que nuevamente se puso de pie para pedir justicia.

La localidad está ubicada en el departamento Tinogasta de Catamarca. La mamá de la nena acusó a un docente por abusar sexualmente de su hija.



El acusado, Alejandro Sosa, fue señalado también por otro hecho de abuso sexual infantil, que habría ocurrido en el Nodo Tecnológico ubicado en la pequeña localidad tinogasteña. Pese a que la familia de la primera denunciante trasladó a las niñas a la ciudad Capital para que les realicen la cámara Gesell, el protocolo de abuso y pericias psicológicas, la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Tinogasta, mediante el Juzgado de Control de Garantías, decidió ponerlo en libertad haciendo lugar a un pedido de su abogado defensor.

La madre de una de las pequeñas que habrían sido sometidas sexualmente por el docente, de quien luego se conoció, ejercía este cargo sin tener el título habilitante, dijo a medios de prensa locales que “nos dicen que tiene que quedar libre por falta de pruebas, pero le presentamos las pruebas de Cámara Gesell de las nenas, del psicólogo también, del ginecólogo. No sé qué otra prueba quieren. A nosotros como padres nos ha destruido, no podemos estar tranquilos sobre todo ahora que está libre. Al corte no lo vamos a levantar hasta que este tipo no quede preso”.

Denuncia

Familiares de la menor aseguran que el hecho ocurrió el pasado 20 de julio, cuando tres niñas asistieron junto a otros alumnos a una serie de actividades que se dictaban en la institución educativa a cargo del acusado.

Este, al término de las tareas, pidió a las hermanas mayores de la pequeña de cinco años que vayan a un comercio cercano a comprar galletitas y se quedó solo con la menor. Al regresar, las hermanas notaron que el hombre había quitado parte de la ropa de la niña y , de acuerdo a lo que relató luego esta, la besó en la boca. Luego de salir a la luz este hecho, otro similar también fue denunciado en la misma Fiscalía, por lo que el sujeto responde por dos hechos.

La Justicia imputó a Sosa por “abuso sexual simple, calificado por ser el autor encargado de la educación de la víctima, en concurso real”, pero fue recién después de que se reiteraran cortes de protesta en la Ruta Nacional Nº60, a principios de agosto, que fue arrestado, medida que quedó sin efecto en la jornada de ayer.