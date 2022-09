En la nueva etapa del juicio por la tortura y crimen de Diego Iván Pachao sucedida en marzo de 2012, los seis policías imputados se abstuvieron de declarar y se les negó el pedido de realizar un juicio por jurados. En tanto, se realizó un nuevo relato de los hechos. Todas las partes presentaron pruebas nuevas y la pertinencia será resuelta por el Tribunal el jueves.

En este marco, la audiencia se reanudó el viernes; las defensas plantearon que con la nueva acusación debía realizarse un juicio por jurados. Ayer, los jueces resolvieron no hacer lugar a lo peticionado por ser planteos improcedentes y ofrecieron sus argumentos: “Tanto la ampliación de la acusación como la modificación de ella por tratarse de un hecho diverso son dos institutos válidos que dispone el Ministerio Público fiscal para perfeccionar la acusación original, base del juicio, dentro de un mismo debate oral iniciado”, señalaron.



Los jueces relataron nuevamente los hechos y señalaron la responsabilidad de cada uno de los policías imputados en el desenlace fatal de Pachao.

En este nuevo escrito, pusieron como autores materiales de los golpes a Pachao a los policías Bulacio y a Barrera, quienes habrían golpeado en la cabeza al joven de manera repetida. “Los médicos del Same constatan que Pachao no respondía a estímulos físicos ni verbales, encontrándose soporoso, prácticamente en coma, con un cuadro de depresión del sensorio, síndrome febril y midriasis bilateral no reactiva con un Glasgow de 3/15, siendo trasladado de urgencia al hospital San Juan Bautista lugar donde se produce su muerte con fecha 14 de marzo de 2012 a la hora 7.45 como consecuencia de la concatenación de imposición de tormentos desplegadas por los numerarios aludidos que le ocasionó a Diego Pachao su muerte por una ruptura del sistema vascular cerebral de tipo agudo, según informe de autopsia antes aludido”, dice la nueva requisitoria.

En tanto, los demás policías quedaron acusados como coautores de ese mismo hecho.

El debate, que inició el 8 de agosto contra los policías Gustavo Bulacios, Ricardo Varela, Ricardo Barrera, Ramón Quevedo, Gustavo Nieva y Jorge Montivero por el delito de “vejaciones”, viró tras el planteo por parte de la Fiscalía de la figura de hecho diverso.

Así, los jueces de la Cámara Penal Nº2 decidieron ampliar la acusación “en razón que existen circunstancias calificantes no mencionadas en el requerimiento Fiscal”. De esta manera, los seis uniformados quedaron imputados por el delito de tortura seguida de muerte, y Bulacios además, por el de privación ilegítima de la libertad.

Nuevas pruebas

Luego de que les leyera el nuevo relato de lo sucedido en la Comisaría el día que falleció Pachao, los seis policías se negaron a declarar. En tanto se abrió la etapa de presentación de prueba nueva, en donde sólo quedó incorporada la propuesta por la Fiscalía, que entre otras cosas solicitó la realización de una pericia psiquiátrica para los seis policías e incorporar el acta de inspección ocular realizada en la Comisaría y la propuesta por la defensa de Quevedo.

Los jueces deberán resolver si la prueba presentada por la querella, entre ellas los pedidos de testimonios del ex Secretario de Seguridad Juan Pablo Morales y el Jefe de Policía Juan José Palomeque, al igual que el de la ex gobernadora Lucía Corpacci y la ex Fiscal General Milagro Vega, son pertinentes. También si la expuesta por el resto de las partes de la defensa lo es. El debate se reanudará el jueves.