Un nene cordobés de 9 años se volvió furor en las redes sociales por sus explicaciones sobre física cuántica. Se trata de Jano, quien en su cuenta de Instagram (@janoquantum), se define como "un niño apasionado por la física cuántica, la astronomía, la música y la ciencia en general", ante sus casi 9 mil seguidores. El año pasado ganó el primer premio en un concurso de la Olimpíada Argentina de Física.

“¿Qué es la física cuántica? Es la ciencia que estudia las cosas a nivel atómico y subatómico”, comienza uno de sus videos más populares, que tiene más de 19 mil reproducciones. “Muy bueno, no sabía nada de esto”; “Los profesores no lograron que me interese este tema pero vos si”; “Me encanta cómo explicas, tenes un gran futuro por delante”, son algunas de las respuestas que le dan sus seguidores.

En su cuenta ya tiene 100 videos en los que, además de explicar contenidos científicos, cada tanto se muestra realizando experimentos.

Su mamá, Florencia Alessandría, contó que su hijo empezó a subir los videos hace dos años, en plena pandemia de coronavirus. “Fue un interés genuino que surgió cuando vio un video, no sé cual es, pero le hizo un click y comenzó a investigar. Yo aprendí lo que es la física cuántica por él”, dijo en declaraciones radiales.

Consultada sobre qué quiere hacer Jano cuando sea grande, respondió que el nene “tiene dos pasiones: el arte y la ciencia, pero desde chico quiere trabajar en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear”, uno de los centros de investigación científica más grandes del mundo.

Respecto a la experiencia escolar del niño, dijo que “no se saltó grados” y que si bien la relación con sus pares es normal, "a veces capaz le cuesta encontrar algún tema de conversación o de interés".

Jano, ganador en la Olimpiada Argentina de Física (OAF) 2021

En noviembre del 2021, Jano obtuvo el primer premio en su categoría en el Concurso de Cuentos “La brújula: buscando tu norte” organizado por la Olimpíada Argentina de Física (OAF), en el que participaron alumnos de escuelas de nivel inicial, primario, medio y especial de todo el país.

“Hola, quería contarles que participé del concurso de cuentos de la OAF y gané el primer premio en mi categoría con mi cuento titulado “Una voz, una corona y una brújula”, contó en ese entonces. “Estoy muy contento y quería compartir la noticia con ustedes”, agregó.

